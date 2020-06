Michaela Mäsiarová

Prevratné zistenie: V našej galaxii môže existovať viac ako 30 „aktívnych" mimozemských civilizácií

Existencia iných inteligentných civilizácii v galaxii, však podľa vedcov môže naznačiť najmä osud tej našej.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay.com/Free-Photos

NOTTINGHAM 15. júna - Vedci v týchto dňoch prichádzajú s prevratným zistením. V našej galaxii by mohlo byť viac ako 30 mimozemských civilizácií. Nový výskum bol postavený najmä na snahe pochopiť, koľko planét v našom susedstve môže byť domovom pre cudzie existencie. Samozrejme, to všetko za predpokladu, že život by sa na iných planétach vyvíjal podobným spôsobom ako na Zemi, informuje portál Independent.

Výsledkom je, že na našej Mliečnej dráhe môžu čakať doslova desiatky aktívnych civilizácií. Existencia iných inteligentných civilizácií v galaxii však podľa vedcov môže naznačiť najmä osud tej našej planéty.

Desiatky aktívnych civilizácií?

„V našej galaxii by malo byť niekoľko desiatok aktívnych civilizácií. Samozrejme, ak predpokladáme, že vytvorenie inteligentného života, podobnému tomu na našej Zemi, trvá 5 miliárd rokov,“ uviedol vo svojom vyhlásení Christopher Conselice z University of Nottingham. „Táto myšlienka totiž vníma takýto vývoj v kozmickom meradle. Tento výpočet nazývame astrobiologický Kopernikovský limit,“ dodáva Conselice.

Tieto limity poznáme v dvoch formách. Jedným z nich je takzvaný „slabý“ limit, ktorý naznačuje, že inteligentný život sa na planéte vytvára stále po dobu 5 miliard rokov. Druhým je takzvaný „silný“ limit, ktorý hovorí o tom, že takýto život sa vytvoril už pred 4,5 miliardami až 5 miliardami rokov.

Priemerná vzdialenosť medzi nami a akoukoľvek inou možnou civilizáciou by však bola približne 17 000 svetelných rokov, čo by akúkoľvek formu komunikácie - napríklad cez satelitné vlny - veľmi sťažovalo.

Možností je viac

Nejde však o jediný možný scenár. Ďalšia hypotéza tvrdí, že sme jediný inteligentný život v galaxii, a že tieto civilizácie zmiznú skôr, ako ich dokážeme odhaliť. „Náš nový výskum naznačuje, že hľadanie mimozemských inteligentných civilizácií nielen postupne dokazuje existenciu iných foriem života, ale tiež nám dáva indície k odpovedi, ako dlho vydrží tá naša civilizácia,“ hovorí Conselice.

„Ak zistíme, že inteligentný život je v našej galaxii bežný, dokazuje to, že naša civilizácia môže existovať oveľa dlhšie. Ak však vyjde najavo, že v našej galaxii neexistujú žiadne iné aktívne civilizácie, je to zlé znamenie aj pre našu vlastnú existenciu,“ uzatvára Conselice pre Independent.