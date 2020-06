Michaela Mäsiarová

Ako dlho a ako pevne treba objímať dieťa, aby sa cítilo najlepšie? Tu je vedecká odpoveď

Vedci sa sa domnievajú, že môže ísť o jednoduchý spôsob, ako včasne rozpoznať u detí možné formy autizmu.

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

TOKIO 41. júna - Japonskí vedci z univerzity Toho v Tokiu zmerali dĺžku a pevnosť takzvaného „dokonalého objatia“ u novorodencov. V rámci výskumu sa zamerali najmä na to, čo a ako robiť, aby účinok objatia bol čo najväčší a najblahodárnejší a aby čo najefektívnejšie splnil svoju pôvodnú funkciu – aby bolo príjemné a najmä upokojujúce.

Podľa najnovšieho výskumu by takéto objatie malo trvať približne 20 sekúnd a malo by ísť o stredne silný stisk. V tomto prípade však hovoríme o novorodencoch. Práve účinky rôznych druhov objatí na bábätká boli v rámci spomínaného výskumu prioritou.

Najlepšie je stredné objatie

Podľa denníka South China Morning Post vedci pozorovali a porovnávali reakcie týchto maličkých na držanie, objatie so stredným tlakom, a tiež aj na to, čo pomenovali ako „pevné objatie“. Z výsledkov publikovaných v odbornom časopise Cell vyplýva, že deti najviac upokojovalo stredné objatie. Paradoxne, to „pevné“ ich doslova rozčuľovalo.

Ak hovoríme o bábätkách starších ako 4 mesiace, tým ešte mimoriadne záležalo na tom, či ich objíma rodič, alebo cudzí človek. Významný nárast pokoja však vykazovali aj rodičia, ktorí svoje deti v náručí len držali.

Môže rozpoznať autizmus?

Hoci sa niekomu môže tento výskum zdať zbytočný, autori tieto výsledky v žiadnom prípade nepodceňujú. Podľa spoluautora štúdie Hiromasa Funatu môže ísť v tomto prípade o jednoduchý test, ktorý by mohol slúžiť napríklad k včasnému rozpoznaniu autizmu.

„Objímacím experimentom by sme mohli u detí s vysokým rizikom poruchy autistického spektra rozpoznať, že sa niečo deje,“ uzatvára Funato pre denník.