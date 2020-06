Fotky, ktoré dokazujú, že protesty v USA nie sú len o násilí, ale aj o vzájomnom rešpekte a solidarite

Spojené štáty zmietajú nepokoje a násilie. Do médií sa tak často nedostávajú momenty vzájomnej solidarity Američanov.

MINNEAPOLIS 3. júna - V USA vládne chaos. Spojené štáty už týždeň prežívajú najväčšie rasové protesty za posledné roky. Do ulíc ich podnietila vyjsť policajná brutalita, ktorá stála život Afroameričana Georga Floyda.

Floyede zomrel v pondelok (25. mája) v Minneapolise po zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku.

A to aj napriek tomu, že ho prosil, aby s tým prestal, pretože nevie dýchať. Nakoniec Floyd prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú svedkovia natočili na video, vyvolala v mestách naprieč USA protesty, ktoré vyústili až do násilností.

Demonštranti zapaľujú policajné autá, rozbíjajú výklady a rabujú obchody.

Polícia tvrdí iné, než ukazujú videá

Muži zákona prišli na miesto incidentu preveriť hlásenie z obchodu s potravinami. Vraj tam niekto platil falošným šekom v hodnote 20 dolárov. Páchateľom bol údajne George Floyd. Tvrdý zásah proti nemu polícia vysvetlila tým, že kládol odpor a mohol byť pod vplyvom drog. Americká televízia CBS a denník The Washington Post majú k dispozícii zábery z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytávajú aj to, čo predchádzalo videu, ktoré natočili okoloidúci. Tieto zábery nepotvrdzujú verziu o Floydovom odpore, no celá policajná akcia na nich nie je.