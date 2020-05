Dominika Pacigová

Včera o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ondrej Kandráč: Mali by sme si vážiť svoje korene a ľudí, ktorí nám podali pomocnú ruku. Základom je pre mňa rodina

Počas koncertov hovorí vtipy, ktoré zabávajú mladších aj starších. Jeden z nich dokonca povedal aj v štúdiu Dobrých novín.

BRATISLAVA 27. mája - Obľúbený slovenský huslista, primáš, spevák, folklorista i moderátor vydal len pred pár dňami nový singel, ktorý posiela otcovi do neba. Okrem toho v čase pandémie naspieval s manželkou duet, ktorý sa stal obrovským hitom. V dnešných dňoch verí, že sa už čoskoro uvidí so svojimi fanúšikmi, pretože najkrajším potešením po každom koncerte sú podľa jeho slov osobné stretnutia.

„Vždy ma prekvapuje, koľko prajných ľudí stretávam, ale i koľko nádherných životných a rodinných príbehov dokáže človek nájsť na našom nádhernom Slovensku, ktoré mám tak rád,“ hovorí pre Dobré noviny obľúbený hudobník.

Vo videorozhovore s Ondrejom Kandráčom sa dozviete: ako vznikla myšlienka emotívnej piesne, ktorú posiela otcovi do neba,

do akej miery mu pandémia skrížila plány,

ako to vyzerá v dnešných dňoch s koncertmi,

čo je pre neho najväčším potešením po koncerte,

či má obľúbený vtip, ktorý rád hovorí,

ako vníma boom, ktorý zažíva ľudová hudba a kultúra na Slovensku,

či sú situácie, kedy mu prekáža, že jeho život nie je anonymným.

Posolstvo, ktorým chce vyjadriť obdiv rodičom

Ondrej Kandráč vydal len pred pár dňami singel s názvom Rodné hniezda (Príbeh môjho života), ktorý posiela tatinovi do neba. „Spevák nie je len ten, kto vie spievať, ale aj človek, ktorý má čo ľuďom povedať. Rád sa stotožňujem s textami, ktoré majú hlbší príbeh. Aspoň pre mňa nejde o sezónnu pieseň. Je to posolstvo, ktorým chcem vyjadriť svoj obdiv rodičom, ľudom, ktorí ma formovali a stáli pri mne. Je venovaná otcovi, ktorý by sa tohto roku dožil sedemdesiatky,“ objasnil obľúbený hudobník.

Aj napriek tomu, že pandémia zasiahla do života umelcov, huslista hľadá v každom životnom okamihu kus pravdy a výnimočnosti. „Môžem sa venovať piesňam, ktoré by nikdy neuzreli svetlo sveta, pretože by som na nich nemal čas,“ doplnil.

S maminou na pódiu

Najkrajším potešením sú pre neho osobné stretnutia po koncertoch. Práve preto verí, že sa už čoskoro uvidí so svojimi fanúšikmi. Je však známy aj tým, že pomedzi piesne rozpráva vtipy, ktoré bavia mladších aj starších. „Viem, že medzi trápnosťou a humorom je tenká hranica, ale človek, ktorý to neskúša, nevie, kde je tá hranica. Niečo sa mi podarí viac, niečo menej, no robím to s úctou k ľuďom. Život netreba brať vážne, treba sa tešiť a radovať z každej životnej situácie,“ uviedol.

K hudbe ho priviedli rodičia, doma počúvali len ľudové piesne. Z času na čas ho môžeme vidieť na pódiu s úžasnou speváčkou, jeho mamou Monikou Kandráčovou. „Viem, že by sme mohli mať vedľa seba atraktívne mladé speváčky, ale na druhej strane, je ľudské, keď je vedľa mňa mama. Nie je veľa spevákov, ktorí by mohli povedať, že koncertujú spolu s mamou,“ dodal.

Celý rozhovor s Ondrejom Kandráčom si môžete pozrieť v priloženom videorozhovore.