TASR

Dnes o 10:18 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Fortuna liga: Sezóna bude v skrátenom formáte, dohrá sa aj Slovenský pohár

Najvyššia slovenská futbalová súťaž sa po ústupe pandémie koronavírusu opäť rozbehne v sobotu 13. júna v skrátenom formáte.

Na snímke sprava prezident ÚLK Ivan Kozák , výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák a právny zástupca ÚLK Peter Handiak, — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 22. mája (TASR) - Najvyššia slovenská futbalová súťaž sa po ústupe pandémie koronavírusu opäť rozbehne v sobotu 13. júna v skrátenom formáte. Odohrá sa iba päť kôl nadstavbovej časti, všetky zápasy budú bez divákov.

Rozhodlo o tom Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) po piatkovom stretnutí so zástupcami klubov Fortuna ligy. Dohrá sa aj semifinále a finále Slovenského pohára, rozpis prvých zápasov po reštarte bude známy neskôr.

Začne sa 13. júna

Pandémia ochorenia COVID-19 vypukla tesne po skončení 22-kolovej základnej časti, nadstavba sa z tohto dôvodu v polovici marca ani nezačala. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v krajine dostala súťaž „zelenú" od vlády SR a konzília odborníkov, ktorí od 3. júna plánujú povoliť vrcholové súťaženie.

Fortuna liga začne 13. júna. Rekordný deväťnásobný majster ŠK Slovan Bratislava vstúpi do nadstavbovej skupiny o titul s pohodlným desaťbodovým náskokom pred MŠK Žilina. Na dne tabuľky figuruje nováčik súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, od FC Nitra ho delia tri body.

Vo väčšine klubov sa hráči pripravovali na reštart v malých skupinách po dodržaní prísnych hygienických opatrení. Od stredy 20. mája už majú dovolené trénovať kolektívne, naďalej však platí zákaz využívania šatní.

Hráčov otestujú na koronavírus

Obmedzenia budú podľa všetkého platiť aj počas súťažných stretnutí, ktoré sa budú hrať bez prítomnosti divákov. Futbalisti sa majú vyhnúť podávaniu rúk, nie sú povolené objatia po strelení gólu.

Pred reštartom by sa mali hráči podrobiť minimálne jednej vlne testovania na prítomnosť koronavírusu. „Diskusia bola náročná, ale korektná. Dôležité je, že máme dôležitú správu pre futbal. Fanúšikom sme ukázali, že vieme bojovať," povedal na piatkovom brífingu po zasadnutí Prezídia ÚLK prezident Ivan Kozák.

Kozák tiež uviedol, že liga čaká na vyjadrenie hlavného hygienika SR Jána Mikasa, ktorý dostal do rúk hygienický manuál. Má 25 strán a ÚLK sa ho vytvorila aj vďaka pomoci iných európskych líg.

„Hygienik sa teraz musí vyjadriť a dodať nám odporúčania. Aj čo sa týka testovania, čakáme na správu o tom, ako to bude musieť vyzerať. Termín 13. jún preto pre nás pripadal reálny, aby sme to stihli. Ak by boli podmienky tvrdé a nebude sa to dať tak bohužiaľ, ale zhodli sme sa na tom, že to musíme skúsiť."

Viac si môžete prečítať na ďalšej strane.

[page-break]

Nebolo to nutné, tvrdí Žilina a Slovan

Na rozdiel od nemeckej Bundesligy, ktorá sa už rozbehla minulý týždeň, nebude vo FL platiť pravidlo o piatich striedaniach v zápase. Kluby to neprijali preto, lebo sezóna bude v skrátenom formáte a nie je podľa nich táto zmena nutná.

Nie každý klub však s týmto rozhodnutím spokojný. „Nechápem to, pretože nikto nevypadáva, takže sme to pokojne mohli schváliť. Mohli sme dať predsa šancu mladším hráčom v zápasoch, mrzí ma to," povedal zástupca Slovana Bratislava Petr Kašpar.

Športový manažér Žiliny Karol Belaník uviedol, že by túto zmenu odsúhlasil vtedy, ak by liga pokračovala v pôvodnom formáte. „Máme skrátený program, myslím si, že to nebolo nutné. Ak by bol program hustejší, tak by sme s tým súhlasili. Budeme hrať každý víkend a nie aj cez týždeň, preto sme sa takto rozhodli.“

Nevypadne nikto

Do 20. júla musí Slovenský futbalový zväz nahlásiť Európskej futbalovej únii (UEFA) účastníkov európskych klubových súťaží. Ak to bude potrebné, play off o účasť v európskych súťažiach budú fortunaligisti hrať po skončení nadstavby 14. a a 17. júla.

„Nás tlačí termín, aby sme to stihli. Dohrá sa aj Slovenský pohár a nie je možný skorší reštart ligy, takže to bude tak akurát,“ povedal výkonný riaditeľ riadiaceho orgánu súťaže Michal Mertinyák.

Z Fortuna ligy tento rok nevypadne žiadny klub, Mertinyák tento rok vysvetlil takto: „Schválili sme, že kluby ÚLK a Prezídium dajú odporúčanie výkonnému výboru SFZ, aby sa z FL nevypadávalo a nebude sa hrať baráž o postup do FL. Z časových dôvodov sme skrátili nadstavbovú časť, inak by bol zásah do športovo technických otázok veľký, aj preto sme prijali takéto limitné kritériá.“

Kozák na záver uviedol, že ďalšia sezóna by sa mala začať podľa plánu. ÚLK zverejnila aj rozpis prvých zápasov po reštarte, prvé tri tímy z jednotlivých skupín budú mať výhodu troch domácich zápasov.