Monika Hanigovská

Štyria chlapi pomáhajú Anete doma poraziť rakovinu: Moderátorka pozná prvé lekárske výsledky

Aneta Parišková má doma tú najlepšiu podporu. Aj keď ju čaká ešte dlhý boj, všetci „jej chlapi“ sú pri nej.

Moderátorka má doma veľkú oporu. — Foto: Instagram/aneta_pariskova_official

BRATISLAVA 21. mája – Obľúbená moderátorka Aneta Parišková, ktorá bojuje statočne aj s úsmevom proti rakovine, našla v domácom prostredí veľkú oporu. A tou je rodina. Napriek tomu, že máva aj ťažké chvíľky, všetci si vzájomne pomáhajú.

Čakali horšie výsledky, tie sa nepotvrdili

Moderátorka bojuje ako levica. „Zvláda to veľmi dobre, by som povedal. Aj keď má ťažké chvíľky, to je samozrejmé, lebo je to ešte len druhý týždeň. Čakali sme, musím sa priznať, že to bude horšie. Zatiaľ sa to dá. Aj sme boli u doktora a výsledky sú, na to čo riešime, v norme,“ povedal pre TOP Star Anetin manžel.

Spolu spojili sily. „My sa podporujeme navzájom. Chlapci sú veľmi zlatí. Pomáhajú. Samozrejme, že sú aj hádky a bitky, lebo sú to deti a to patrí k tomu,“ skonštatoval Anetin manžel so smiechom. „Pomáhajú aj s domácimi prácami, ale najmä sa starajú o mamu, ktorej robia aj masáže,“ prezradil o Danielovi, Gabrielovi a Nathanovi.

Manžel sa deťom venuje celý deň. Učí sa s nimi, varí im a sám začína pracovať neskôr až do polnoci.

„S Nathankom som včera štopkal ponožky, lebo sa chcel učil šiť. Povedal, že keď bude veľký, ušije mame kabelku,“ povedal Anetin manžel.

Neobsedí na jednom mieste

Aneta má napriek horším dňom stále veľa energie a nevie sa dočkať, keď sa vráti k divákom. „Práca jej veľmi chýba, lebo ona doma neobsedí na jednom mieste. Teraz je k tomu pritlačená. Ale chýba jej to. Pozdravuje všetkých kolegov, teší sa do práce.“