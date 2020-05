Michaela Mäsiarová

Európske štáty uvažujú o univerzálnom príjme pre každého. Fínsky experiment už má prvé výsledky

Výsledky prvej veľkej štúdie inšpirujú k zmene aj Španielov. S myšlienkou univerzálnej základnej mzdy koketuje už aj Škótsko.

Na snímke Helsinki a súčasná fínska premiérka Sanna Marinová. — Foto: Pixabay.com/Tapio Haaja

HELSINKI 9. mája - Špeciálny národný experiment spôsobil ľuďom najmä duševnú pohodu, posilnil ich sebadôveru a docielil celkovú spokojnosť so životom. Toto je výsledok prvej veľkej štúdie pod hlavičkou Helsinskej univerzity, ktorá bola zameraná na skúmanie vplyvu zavedenia tzv. „univerzálnej základnej mzdy“.

Na ňu mali nárok všetci nezamestnaní bez povinnosti hľadať si zamestnanie. „Príjemcovia univerzálnej základnej mzdy sú omnoho spokojnejší so svojím životom a celkovo čelia menšiemu psychickému napätiu,“ uvádza sa v štúdii.

Mesačný príjem 560 eur

Fínsky dvojročný program, ktorý prebiehal v rokoch 2017 a 2018 rozpútal skutočne medzinárodný záujem. V rámci programu dvom tisíckam nezamestnaných vyplácali pravidelný mesačný príjem vo výške 560 eur bez povinnosti hľadať si zamestnanie a bez zníženia platu, ak by sa medzičasom zamestnali.

Fínsko je výnimočné vo viacerých ohľadoch. Na snímke ženská vláda v zložení: fínska ministerka školstva Li Anderssonová, ministerka vnútra Maria Ohisalová, fínska premiérka Sanna Marinová a ministerka financií Katri Kulmuniová počas tlačovej konferencie novej fínskej vlády v Helsinkách v utorok 10. decembra 2019. 34-ročná Marinová sa stala najmladšou šéfkou vlády na svete. Foto: TASR/AP

Rozsiahlu štúdiu zamerali najmä na preskúmanie vplyvu istoty príjmu na ľudskú psychiku. Zaručený pravidelný príjem môže na základe poznatkov nadobudnutých v rámci výskumu povzbudiť k tomu, aby ľudia začali vykonávať aj menej platené práce, prípadne dočasné práce bez strachu zo straty dávok.

Menej psychického tlaku a depresií

Systém nehovoril striktne o všeobecnom pojednávaní o základných príjmoch, pretože vybraní príjemcovia pochádzali zo sociálne najslabších skupín. Pozorne to však sledovali iné vlády, ktoré vidia „univerzálny základný príjem“ nielen ako spôsob, ako dostať viac ľudí do práce (akejkoľvek), ale aj ako cestu k zníženiu závislosti od štátu a zníženiu sociálnych nákladov. Táto myšlienka čelí len jedinej polemike - spomínaná automatizácia by podľa niektorých mohla ohroziť až tretinu súčasných pracovných miest.

Na archívnej snímke z 1. januára 2020 ľudia sa bicyklujú počas slnečného dňa v Helsinkách. Foto: TASR/AP

Vedci, ktorí uskutočnili 81 hĺbkových rozhovorov s účastníkmi experimentu, dospeli k záveru, že hoci ich skúsenosti boli značne rôznorodé, vo všeobecnosti boli spokojnejší so svojimi životmi a čelili celkovo menšiemu psychickému tlaku, depresiám, či smútku a osamelosti. „Niektorí ľudia tvrdia, že základný príjem mal nulový vplyv na ich produktivitu, pretože v oblasti, pre ktorú boli vyškolení, stále neexistovali žiadne pracovné miesta,“ uviedla profesorka Helena Blomberg-Kroll, ktorá viedla štúdiu.

Iní uviedli, že so základným príjmom boli pripravení prijať menej platené pracovné miesta, ktorým by sa inak vyhli: „Niektorí tvrdia, že základný príjem im umožnil vrátiť sa späť do života, ktorý mali predtým, ako sa stali nezamestnanými, zatiaľ čo iní tvrdili, že im bol dopriaty väčší pocit autonómie."

Priestor pre nové príležitosti pre umelcov či podnikateľov

Program tiež ponúkol niektorým účastníkom „možnosť vyskúšať si prežiť svoje sny,“ hovorí Blomberg-Kroll. Išlo napríklad o nezávislych umelcov či rôznych podnikateľov, ktorým univerzálny základný príjem vytvoril príležitosť pre štart nových projektov či nového biznisu. „Zabezpečenie vo forme univerzálneho základného príjmu im umožnilo robiť zmysluplnejšie veci.“

„Ako sme sa všetci naučili začiatkom roku 2020, žiť v neistote nie je ten najlepší spôsob, ako žiť svoj život. Hoci základný príjem nedokáže vyriešiť všetky naše zdravotné a spoločenské problémy, určite sa musí diskutovať o tom, že by to mohlo byť súčasťou riešenia v čase ekonomických ťažkostí,“ dodáva Blomberg-Kroll pre portál The Guardian.

Inšpirácia pre ostatné krajiny?

Španielska vláda minulý mesiac uviedla, že jej cieľom je čo najrýchlejšie zaviesť podobný základný príjem približne miliónu najchudobnejších domácností v krajine. Ministerka hospodárstva Nadia Calviño uviedla, že socialisticky vedená vláda dúfa, že by sa univerzálny základný príjem mohol stať stálym nástrojom, nielen dočasným.

Ďalšou krajinou, ktorá sa pohráva s myšlienkou „univerzálneho príjmu,“ je Škótsko. Tamojšia ministerka Nicola Sturgeonová tento týždeň uviedla, že hospodárske dôsledky koronavírusu ju stále viac a viac nútia premýšľať o ceste „všeobecného základného príjmu“. „Myslím, že nadišiel čas,“ uviedla Sturgeonová.