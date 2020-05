Monika Hanigovská

Slovenka zverejnila silnú fotku: Nemyslite len na kaderníčky, manikúru, ale aj prevenciu. Nechcem strašiť, no nezabúdajte na seba

Erika Mokrý sa obracia v týchto dňoch na ženy s jasným odkazom. — Foto: Facebook/Tak trocha inak

BRATISLAVA 6. mája - Blogerka a spisovateľka Erika Mokrý, ktorá šíri optimizmus na svojom blogu Tak trochu inak, sa vyjadrila k ženám s jasným posolstvom.

Uvoľnené opatrenia v boji proti koronavírusu ženie mnohé z nás za kaderníčkami a inými odborníčkami na krásu.

Podľa slov Slovenky, ktorej pred niekoľkými rokmi diagnostikovali najagresívnejší typ rakoviny prsníka, by sme však nemali zabudnúť a poznačiť si do kalendára aj preventívne vyšetrenia.

„Od zajtra podľa mňa vybuchne Instagram a sociálne siete. S fotkami konečne dokonalých nechtov, účesov bez odrastov, rozštiepených končekov a symetrické obočia. No milé dámy, dovoľte mi pripomenúť vám, že okrem kaderníčky, kozmetičky, masérky, nechtárky a pedikérky, by ste sa od zajtra mohli objednať aj na preventívne vyšetrenie,“ opísala takto svoje pocity na sociálnej sieti.

Erika verejne vyzýva fotkou ženy na preventívne prehliadky. „To, ktoré vám možno zrušili, to na ktoré ste zabudli, to ktoré vám po roku opäť treba. Pretože verte či nie, ak ho zanedbáte, nebudete potom potrebovať ani jedno z toho, čo po uvoľnení druhej a tretej fázy začne fungovať.“

Rakovina vám zoberie všetko

Obľúbená blogerka vie veľmi dobre, aké je to bojovať. „Nebudem vám klamať, liečba rakoviny nie je skrášľovací proces. Práve naopak. Vezme vám všetko to, na čom ste si každý mesiac tak dôsledne zakladali.Krásne nechty, dokonalé vlasy, sviežu a hydratovanú pleť a vymasírované telo,“ otvára svoje skúsenosti s touto chorobou bez obalu.

Fotka ako prevencia

Fotka na ktorej si pridŕža dvanásť centimetrovú jazvu, ako znamenie po boji s rakovinou, je výzvou k ženám, aby nezabudli na seba samé.

„Viete, touto mojou fotkou vás nechcem vystrašiť. Hoc viem, že šoková terapia mnohokrát funguje najlepšie. Želám si však, že vďaka nej pochopíte. Skôr ako ja, že v živote je skutočne dôležitejšie niečo úplne iné, ako pravidelné instantné náhražky krásy.“

„A áno, na tej fotke to vidíte správne. Na pravej strane môjho hrudníka nenájdete nič. Okrem 12 centimetrovej jazvy, čo s ohľadom na veľkosť mojej podprsenky a košíkov považujem za skutočne ironické. No nič to nemení na tom, že teraz tam jednoducho, nič nie je. Tak prosím, milé dámy, nezabudnite na seba samé. Nech nás s polopochým hrudníkom nemusí chodiť po svete viac a viac. Už teraz nás je až príliš.“

Viktor Vincze a Aneta Parišková hovoria o nej otvorene

Známy televízny moderátor Viktor Vincze sa tiež nedávno vyjadril na tému preventívnych prehliadok, ktoré pokladá za dôležité a verejne vyzýva ženy, aby sa objednali ku gynekológovi. Vďaka Adelkinmu prístupu jej vyriešili nabiehajúcu rakovinu.

S rakovinou bojuje aj známa a obľúbená moderátorka Aneta Parišková. „V NOÚ (Národný onkologický ústav - poz.red.) som prvou chemoterapiou začala svoj dlhý a náročný boj s rakovinou. Lekárom, sestrám a sanitárkam z kliniky onkohematológie ďakujem za profesionálny a ľudský prístup a perfektnú starostlivosť,“ vyjadrila sa verejne na sociálnej sieti. Aneta popritom stihla poďakovať všetkým dobrým a prajným ľuďom za modlitby a podporu.