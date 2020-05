Inzercia

Ako a kedy môže PZP nahradiť havarijné poistenie a ktorým majiteľom vozidiel sa oplatí uvažovať nad pripoisteniami k PZP.

Dva typy poistenia motorových vozidiel a každé určené na iný účel. Môže jedno nahradiť druhé? PZP môže nahradiť havarijnú poistku z časti a len za predpokladu, že je správne nastavené. V takom prípade môžete ušetriť na plnohodnotnom havarijnom poistení a napriek tomu byť dostatočne poistne krytý proti škodám na motorovom vozidle.

PZP verzus havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie má za úlohu kryť škody spôsobené používaním motorového vozidla. Škody, ktoré spôsobíte na majetku, zdraví alebo živote inej osobe. Ak by ste boli pri dopravnej nehode určený ako vinník, poisťovňa, v ktorej máte uzatvorené PZP za vás uhradí spôsobenú škodu.

PZP však nekryje škody, ktoré spôsobíte sami sebe. A to je zásadný rozdiel v porovnaní s havarijným poistením. To má za úlohu kryť škody spôsobené na vašom majetku. Či už vami alebo inou osobou.

Havarijné poistenie je povinné ak kupujete auto na lízing alebo úver. V opačnom prípade je jeho uzatvorenie dobrovoľné.

PZP kryje:

škoda vzniknutá na majetku inej osoby

škody na zdraví účastníkov nehody

náklady pri usmrtení

náklady v súvislosti s právnym zastúpením poškodených osôb

Poisťovne ponúkajú k PZP rôzne pripoistenia, ktoré nahradia škodu spôsobenú aj na vašom vozidle.

Pripoistiť k PZP si najčastejšie môžete:

stret so zverou,

živelnú udalosť - krúpy, víchrice, padnutý strom na auto,

zlý stav vozovky - poškodenie kolesa na výtlku,

krádež a vandalizmus,

poškodenie čelného skla.

Práve dobre zvolené pripoistenia k PZP môžu z časti nahradiť havarijné poistenie. Okrem toho je veľmi jednoduché vybaviť si pzp online spolu so všetkými bonusmi s pripoisteniami.

Havarijné poistenie je určené na krytie škôd spôsobených:

živelnou pohromou

haváriou

krádežou

vandalizmom

Poistenie na mieru

Každý výber poistenia automobilu by mal byť riešený priamo na mieru konkrétnemu vodičovi - majiteľovi automobilu. Kým niekomu môžu pripoistenia k PZP takmer plnohodnotne nahradiť havarijné poistenie, inému by sa to nemuselo vyplatiť.

Je rozdiel, ak si vyberáme poistku na staršie ojazdené vozidlo, ktoré bude používané len sporadicky. Vtedy môže vodičovi stačiť dobre zvolené PZP s niekoľkými pripoisteniami.

Navyše, niektoré poisťovne vám auto staršie ako 10 rokov havarijne nepoistia.

Inak by k poisteniu vozidla mal pristupovať majiteľ nového vozidla, navyše, ak ho bude používať dennodenne v rušnej premávke. V takom prípade je vhodné zvážiť havarijné poistenie, ktoré nahradí aj drobné škody, ako napríklad škrabance v laku.

Ani to však nemusí byť univerzálny model a rozhodnutie je predovšetkým na vodičovi, akú variantu uprednostní.

Ďalej platí, že limity plnenia havarijných pripoistení k PZP sú obvykle nižšie ako pri klasickom havarijnom poistení. Väčšina vodičov totiž nechce platiť vyššie poistné na PZP a radšej ušetrí. Pri havarijnom poistení je vozidlo chránené do výšky jeho skutočnej hodnoty.