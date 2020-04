Michal a Barbora uviazli vo svete na ceste domov. Katastrofálny výlet sa zmenil na nezabudnuteľný romantický zážitok

Ľubomíra Somodiová

Netušili, že pandémia koronavírusu naberie také obrátky. Barbora a Michal sa začiatkom marca vybrali na Filipíny. Z 25-dňovej dovolenky bola nakoniec 10-dňová cesta plná nástrah, no s najšťastnejším koncom.

Barbora a Michal — Foto: Michalov archív

BRATISLAVA/MANILA 25. apríla - Cesta snov sa premenila na hotovú katastrofu. Barbora a Michal mali už dlhodobo naplánovaný výlet na Filipíny. Čakali ich tri týždne plné zážitkov v tropickom raji.

Do cesty sa im však postavil neviditeľný, no mocný nepriateľ - koronavírus. Ale ako sa hovorí, nič nie je čierno-biele a Michalovi sa podarilo spraviť počas výletu aj jednú peknú vec.

Nečakali, že sa situácia vyvinie takto

Tesne pred plánovanou cestou obaja rozmýšľali, či sa na ňu vydať. Keďže Filipíny neboli nebezpečné a koronavírus sa zdal mnohým Slovákom ako vzdialená hrozba, rozhodli sa, že na výlet pôjdu. „Nemohli sme vedieť, čo sa stane, ak by sme to vedeli, tak, samozrejme, ostaneme doma,“ povedal Michal pre Dobré noviny.

Filipíny svojou krásou lákajú množstvo turistov. Foto: Michalov archív.

Prvou zástavkou, kde mali stráviť viac dní, bol filipínsky ostrov Palwan. Neskôr chceli precestovať aj iné ostrovy. Na Palwan leteli z Viedne s prestupom v Katare.

Postupne prichádzali negatívne správy

Po tom, čo dorazili na letisko v Puerto Princessa na Palwane, čakala ich ešte 5-hodinová cesta minivanom na sever do El Nida. „Takto cesta až sem trvala cca 35 hodín a po príjazde na hotel sme boli totálne vyčerpaní a zaspali sme na pár hodín,“ vysvetľoval Michal.

Keď sa ráno zobudili, prišla prvá nepríjemná správa - letisko v Manile by sa malo zatvárať, no ostatné lety by mali premávať. „O pár dní sme mali mať let do Cebu. Povedali sme si, že ak by sa to vážne nejak vyhrotilo, tak odtiaľ si vieme prebookovať cestu domov. Dali sme si ešte večernú prechádzku po pláži, nejaké jedlo a šli zas dospávať,“ opisuje.

Nechceli ostať na ostrove

Po návrate na hotel však prišli ešte horšie správy. Ich ostrov sa o dva dni mal uzavrieť a všetci turisti museli odísť, ak tam nechceli zostať minimálne jeden mesiac zavretí, čo by sa mohlo aj predĺžiť.

„Vtedy sa začal naozajstný kolobeh hľadania leteniek, informácií a komunikácie so slovenskými a českými ambasádami a inými uviaznutými,“ hovorí Michal. Všetky letenky boli okamžite vypredané. Nastal hotový ošiaľ.

Takýto pohľad sa im naskytol niekoľkokrát. Foto: Michalov archív

Vzbura na ostrove

„Podvečer to už na letisku vyzeralo veľmi zle. Ľudia plakali a jedno dievča rozpútalo vzburu ukončenú hromadným potleskom a odvedením filipínskou políciou,“ pokračoval v rozprávaní.

Na ďalší deň podľa jeho nervozita prerástla až do bitiek. „Neskôr sme sa dozvedeli, že starosta požiadal letecké spoločnosti, aby dali možnosť turistom ešte odcestovať z ich ostrova, aj kvôli vzbure, ktorá tam nastala,“ hovorí.

Pred tabuľami postávali hodiny. Foto: Michalov archív.

Šesť zrušených letov

Nakoniec sa dvojici podarilo odletieť do Cebu. Ale to zďaleka to nebol koniec. Všetky krajiny rad radom uzatvárali svoje hranice a rušili lety. Dokopy im zrušili šesť letov, do jedného ich nepustili.

Našťastie, dvojici sa podarilo pristáť v thajskom Bangkoku, odkiaľ sa dostali do Viedne. „Nastúpili sme na taxík a doviezli sa na hranice, kde nás už čakalo naše auto privezené rodičmi. Pekne sme sa odviezli domov do karantény a ohlásili sa svojim lekárom, aby nás zaregistrovali. Teraz si užívame to najlepšie ubytovanie na svete, a to je doma,“ povedal nadšený mladík.

Najsilnejší zážitok

Popri všetkých nepríjemnostiach Barbore a Michalovi však na výlet neostanú len nepríjemné spomienky. „Mal som to síce naplánované trochu inak, no ani náš vzťah nikdy nešiel podľa plánu. Tá situácia presne odzrkadľovala náš vzťah, že aj napriek všetkému zlému, čo sme si prežili, sme spolu zostali,“ zdôveril sa Michal, ktorý Barboru požiadal o ruku.

Barbora povedala Michalovi áno. Foto: Michalov archív

„Málokto ju naozaj dobre pozná a som rád, že život po jej boku môžem žiť práve ja. Najprv sa smiala, potom plakala a potom konečne povedala áno,“ opísal. „Trocha mi je ľúto, že to nevyšlo tak, ako som chcel, ale aj tak to bol silný moment môjho života a verím, že aj mojej Barborky," povedal s dodatkom, že verí, že sa spolu ešte na Filipíny vrátia.