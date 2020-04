Monika Hanigovská

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Taliani majú plán, ako sa v lete dostať na pláž. Predstavili aj kuriózne ohrádky

Ohrady z plexiskla alebo plastové boxy by sa mohli ujať aj v reštauráciách i v detských kútikov priamo na pláži.

Ohrady z plexiskla na pláži ako ochrana pred koronavírusom — Foto: solarpix.com, sport.sky.it

FEDERBALNEARI 17. apríla - Talianske pláže každoročne lákajú množstvo domácich aj turistov. Tohtoročná sezóna však narazila na hrozbu koronavírusu. Pandémia obmedzila aktuálne pohyb obyvateľov do 3. mája, vláda však už teraz rieši, ako si návštevníci bezpečene vychutnajú pobrežie talianskej čižmy.

„K moru toto leto budeme chodiť. Pracujeme na tom, aby to bolo možné,“ prezradila nedávno tajomníčka ministerstva turistiky Lorenza Bonaccorsiová v talianskej televizi Rai. Vláda sa však o dovolenkách zmieňuje zatiaľ opatrne.

Odborový zväz žiada, aby na pláži platili „vnútroštátne nariadenia, ktorým by sa ustanovili metódy pre celé územie.“ Aj firmy začínajú predkladať návrhy, ktoré by chránili ľudí nielen na plážach, ale aj v baroch a reštauráciách a v iných odvetiach.

Návrat na pláže

Spoločnosť Nuova Neon Group 2 v Serramazzoni neďaleko Modeny predstavila v týchto dňoch svoj kuriózny nápad tzv. „návratu na pláž.“ Cieľom projektu je ochrana návštevníkov pred koronavírusom a obnova doterajších činností, ako je aj prevádzka tamojších pláží.

Firma navrhla vo svojom projekte priehľadné boxy na pláži na riviére Romagnola. Tie sú „vybavené stenami z plexiskla a hliníkovými profilmi a dĺžkou strán 4,5 metra,“ informuje o tom webový portál Repubblica, pričom priehľadný box by siahal do výšky 2 metrov. Nainštalovaná plastová ohrada by bola vybavená dvoma lehátkami a slnečníkom.

Nápad sa nepozdáva plavčíkom

Ako informuje talianske médium, tento nápad by mohol podľa ich slov zachrániť turistickú sezónu a ochrániť zdravie tých, ktorí sa rozhodnú oddychovať pri šume mora.

Nápad sa však nepozdáva plavčíkom. „Každý predsa vie, že v 40 stupňových teplotách nie je možné ležať za plexisklom,“ povedal Maura Vanniho, šéf združenia plavčíkov v Rimini. Firma predstavila aj plastové boxy v reštauráciách.