Monika Hanigovská

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Má 99-rokov a pre lekárov vyzbieral milióny vďaka výzve: Svoju záhradu chce prejsť stokrát

Vojnový veterán Tom Moore je odhodlaný úspešne dokončiť výzvu do svojich narodenín.

Tom a jeho výzva — Foto: youtube.com

YORKSHIRE 15. apríla 99-ročný vojnový veterán Tom Moore bojuje proti pandémií po svojom. Prijal výzvu a prostredníctvom charitatívnej organizácie NHS zbiera doslovne „chôdzou“ peniaze vo svojej záhrade pre bojovníkov v prvej línii. Svoj boj chce úspešne zavŕšiť do 30. apríla, kedy oslávi krásne narodeninové „okrúhliny“.

Kým kapitán dosiahne 100 rokov, musí tak svoju záhradu prejsť desaťkrát za deň. Bojovník krok za krokom prechádza svoju záhradu desaťkrát denne a dúfa, že najneskôr v posledný aprílový deň dosiahne dokopy 100 kôl svojej záhrady. Ľudia 99-ročného bojovníka verejne podporujú a zasielajú peniaze na účet tamojšej organizácie. A odhodlanému starčekovi sa náramne darí. Aktuálny stav môžete sledovať na webe Justgiving.

Aktuálne už „vychodil“ 4 milióny libier

Spočiatku bolo jeho cieľom vyzbierať 1000 anglických libier. Avšak, po spustení nedávnej kampane (8. apríla) sa suma navýšila na 24 000 anglických libier a o niekoľko dní dosiahla zbierka rovný milión GBP. Vtedy sa Tom ešte viac zaprel do boja. „Je to typický Yorkshireman, takže je veľmi stoický, veľmi sa sústredí a berie všetko, čo je v jeho silách," povedala o ňom jeho dcéra Hannah. Odhodlaný bojovník si svojou chôdzou aktuálne vybojoval viac ako štyri milióny anglických libier.

Zaslúžia si každý cent

„Myslím, že je to úplne úžasné," myslí si o výzve Tom. „Som skutočne rád, že to robím a slúžim našim zdravotným sestrám, našim lekárom a všetkým našim ľuďom v našej národnej zdravotnej službe."

„Je to takmer neuveriteľné, nie?" Vyznal sa bojovník pre spravodajský kanál BBC. „Ale keď si uvedomíte, pre koho to je a akí sú všetci statoční. Myslím, že si to zaslúžia, každý cent,“ vraví odhodlane.

Armáda v uniforme

Veterán Tom Moore slúžil v druhej svetovej vojne potom, čo bol vybraný do výcviku dôstojníkov v roku 1940 a tie dokončil v Indii a na Sumatre, pričom neskôr pracoval ako inštruktor obrneného bojového vozidla. Súčasný stav prirovnal k armáde. „Naše odvážne sestry a lekári sú v tomto prípade na prvom mieste. Tentokrát je naša armáda v uniformách lekárov a zdravotných sestier a robia úžasnú prácu," pochválil zdravotníkov.