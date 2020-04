Ladislav spojil celú Trnavu, aby pomáhala: Odštartovala ho návšteva nemocnice a jediné slovo sestričky

Monika Hanigovská

Trnavčania ukazujú už dva týždne veľkú silu. V čase pandémie pomáhajú zdravotníkom v prvej línii.

TRNAVA 7. apríla - Ladislav Beňo je Trnavčan, ktorého mnohí z Malého Ríma poznajú najmä ako dobrovoľníka. Jeho doteraz najväčšou vášňou bola príroda. Ešte donedávna ho mohli domáci a okoloidúci vidieť najmä pritom, ako doslovne a mnohokrát kľačí alebo čupí pri zemi. Pod jeho rukami už totiž dlhší čas na verejných miestach vyrastajú najmä stromy a čisté lokality bez smetí, ktoré odpratáva spolu s ďalšími dobrovoľníkmi.

Po prepuknutí koronavírusu sa však jemu aj mnohým Trnavčanom zmenili priority a do popredia sa natískala stále nutkavejšia potreba pomôcť v boji proti COVID-19. Dobrovoľník sa nám priznal, že spúšťačom takejto pomoci bola návšteva trnavskej nemocnice. Približne pred dvoma týždňami vyzvedal Ladislav prvýkrát od zdravotnej sestričky, ako by mohol pomôcť. Padla otázka, čo by v nemocnici potrebovali. „Všetko,“ odpovedala jednoducho Trnavčanovi.

Jediné slovo, ktoré obsiahlo azda všetko podstatné, ho naštartovalo k tomu, aby začal pomáhať. Najprv začínal sám, potom sa k nemu pridali ďalší dobrovoľníci, niektoré ženy sa v krátkom čase zmenili na aktívne šičky, a dobré srdce ukázali aj jednotlivci, ktorí vypekali dobroty pre ľudí v prvej línii. Pomocnú ruku podali aj drobní živnostníci a firmy a mnohí ďalší. Trnavčanov naraz spojilo krásne gesto pomoci.

Má nos na správnych ľudí?

Začínal sám, pričom niektorých ľudí si vytipoval, ďalší mu začali písať na sociálnych sieťach a v skupinách, ktoré spravuje. „Vedel som, koho osloviť, ale pomoc som aj zháňal. Oslovoval som ich teda tiež, ale poznám aj ľudí, u ktorých viem vopred, že kto z nich dokáže nezištne pomáhať. Niekto ušije rúška a myslí len seba. Ale poznám aj ľudí, ktorí, ak ich ušijú, potom ich jednoducho rozdajú. To spoznáte, kto je ochotný pomáhať, a kto zarobiť.“

Večer, ktorý všetko zmenil

Všetka tá pomoc, ktorá bola najintenzívnejšia, najmä počas prvých dvoch týždňov od vypuknutia koronavírusu na Slovensku, odštartovalo pekné a najmä voňavé gesto podpory. „Nedeľu večer som trávil v nemocnici. Priniesol som v niekoľkých krabiciach potraviny, ktoré som zohnal od ľudí. Pečené kváskové chlebíky, koláčiky - keď som sa po odovzdaní odchádzal, opýtal som sa zdravotnej sestričky, čo by potrebovali. A jej odpoveď bola - všetko,“ začína nám podrobne opisovať spúšťač, ktorý naštartoval veľkú solidaritu najmä pre ľudí v prvej línii.

„Mali málo rúšok, nemali žiadne štíty, obmedzený počet ochranných rukavíc a odevov. Dochádzali im vitamíny,“ prezrádza ďalej Ladislav, pričom opisuje situáciu ešte v čase, keď sa ochranné pomôcky oveľa horšie zháňali.

Ľudia začali pomáhať z každej strany

Koronavírus Trnavčanov spojil. Ak niečo nebolo, dokázali to vyrobiť, alebo pre zdravotníkov zohnať. Naraz väčšie problémy strácali zmysel a vďaka súdržnosti ľahšie riešili. „Chýbali im rúška. Tak ich začali šiť dobrovoľníčky. Do akcie sa zapojili tri, štyri ženy, z toho dve šili skutočne každý deň. Začali sme im nosiť rúška, ochranné rukavice, ochranné odevy.“ A pomohli aj trnavské lekárne, ktoré zarobili podľa jeho slov litre dezinfekčných prostriedkov na ruky, ale aj dezinfekciu okolia a postupne sa pridali aj živnostníci. Malé alebo väčšie firmy, ale aj jednotlivci, ktorí vyvárali, darovali čerstvé debničky ovocia, ďalší nosili teplé večere.

Pomohli aj ochranné štíty

„Z nemocnice ma známi oslovili, že by potrebovali veľmi urgentne ochranné štíty. No a keďže štíty vyrába kamarát z detstva, jeden z tých, čo rozbehli projekt Pomôž nemocnici​, tak som chalanov kontaktoval,“ rozpovedal sa s úsmevom dobrovoľník Ladislav.

Zavolali ho a spolu vyrobili niekoľko štítov. „Bol som tam nejaké štyri hodiny. Bolo práve krásne slnečné počasie. Mohli sme ísť behať, byť s rodinou alebo grilovať, ale vieš, že štyri hodiny ťa nezabijú, keď máš v moci pomôcť. Za tie štyri hodiny sme dokázali vyrobiť niekoľko štítov, ktoré som si hneď zobral,“ spomína.

Výroba jedného kompletného štítu trvá hodinu aj s montovaním. Vyrábajú sa na 3D tlačiarni a po vytlačení sa následne každý kus ručne zmontuje. „50 minút tlačíš, po 50 minútach máš výrobok a tých 10 minút máš na zmontovanie. Zobral som ich a na druhý deň išli hneď do nemocnice, kde ich veľmi potrebovali,“ opisuje.

„A to ste mali vidieť tú reakciu. Tí ľudia sa tvárili tak, ako keby si im priniesol zlatú tehličku. Niektorí mi chceli dať peniaze, ale to je zadarmo."

Trnavčan ich však poprosil, aby podporili tamojší projekt. Ochranné štíty putovali do Fakultnej nemocnice v Trnave a ďalšie smerovali do polikliniky aj do radov leteckej záchrannej služby. „V utorok idem pre ďalšie (7.4 - poz.red.), lebo som sa dozvedel, že by bolo treba niekoľko ďalších kusov,“ rozpovie sa, pričom stihne prezradiť, že stihli rozdať približne 70 kusov naprieč Trnavou.

Napriek tomu, že situácia s ochrannými pomôckami je v niektorých prípadoch stabilnejšia, dobrovoľníci okolo Ladislava nepoľavili. Aj v týchto chvíľach vyrážajú pomôcť tam, kde to práve treba.