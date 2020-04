Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vyľudnené pláže obsadili liahnuce sa korytnačky. Vďaka koronavírusu ich pribudnú rekordné počty

Vďaka karanténe ich najväčšieho predátora mohli morské korytnačky v pokoji naklásť vajíčka a mláďatá sa môžu bez problémov presúvať do oceána.

Ilustračné foto — Foto: Twitter/Dr. Ashley Jacob

PAULISTA/ODISHA 7. apríla - Pláže v brazílskom štáte Pernambuco neďaleko mestečka Paulista ostali prázdne. Ale nie úplne.

Kvôli šíriacej sa pandémii koronavírusu štát zaviedol mimoriadne opatrenia a miestni ľudia musia ostať doma. Prázdne pláže sa aj vďaka tomu stali bezpečným miestom pre ohrozené morské korytnačky, ktoré sa v týchto dňoch liahnu, informuje portál The Guardian.

Liahnutie pozorovali len vedci

Na tamojších plážach zo svojich hniezd priamo do Atlantického oceána merajú cestu mláďatá karety pravej. V Brazílii známe aj pod názvom tartarugas-de-pente - hrebeňové korytnačky. V minulosti sa totiž z ich pancierov vyrábali hrebene či rámy na okuliare.

Morské korytnačky na pláži v mestečku Paulista v Brazílii. Foto: Paulista City Hall.

Dá sa povedať, že Ich liahnutie zostalo pre koronavírus takmer bez povšimnutia. Pozorovali ho len vedci a pracovníci tamojšej vlády, ktorí zdokumentovali liahnutie vajíčok a následný odchod korytnačiek späť do Atlantického oceánu.

Mestský tajomník pre environmentalistiku Roberto Couto povedal, že zvieratá bežne kladú vajíčka každý rok od januára a mláďatá sa liahnu od apríla do mája. „Je to naozaj krásne, pretože vidíte presný okamih, kedy vyšli z vajec, a sledujete ich malý pochod cez pláž,“ povedal Couto. „Je to úžasný, mimoriadny pocit,“ dodal.

Darí sa im aj v Indii

Mnoho korytnačiek sa momentálne liahne aj na dlhých indických plážach. V Indii bežne sledujú kladenie vajec a liahnutie korytnačiek masy ľudí. Tento rok aj v dôsledku karantény očakávajú ich rekordný prírastok - s tým, že ich nikto pri kladení vajec neruší a aj rybárskych lodí je v mori menej.

Vedci očakávajú ich populačný nárast. „Tisícky korytnačiek kladú vajcia na plážach Odisha. Ich bežný predátor je v karanténe. Tento rok ich počet v oceánoch exploduje,“ odhaduje doktor Ashley Jacob z Indian Institute of Technology.