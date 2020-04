Michaela Mäsiarová

Dnes o 16:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Medvede sa prebúdzajú zo zimného spánku. Video čerstvo zobudeného grizlyho baví celý svet

Prekrásne tvory opúšťajú stav hibernácie a my s nimi máme v tomto čase spoločného viac, ako si myslíme.

Ilustračná snímka — Foto: Pixabay.com

GOLDEN 2. apríla - Zatiaľ čo sa väčšina sveta do akéhosi stavu „hibernácie“ vplyvom predlžovania sociálneho dištancovania a domácej izolácie dostáva, príroda sa z nej v týchto týždňoch naopak, zobúdza. Z dlhého zimného spánku sa postupne prebúdzajú aj medvede. Aj preto s nimi máme aktuálne spoločné viac, ako si myslíme.

Každý rok sa rôzne druhy medveďov uberajú na zimu k takzvanej nízko-energetickej samote, a zdá sa, že nemajú problém zostať v nej celé mesiace. Okrem toho, že nás dokážu naučiť trpezlivosti, s akou sa spoločensky dištancovať, majú tiež rady, ako sa z hibernácie elegantne vymaniť, keď príde čas. Zoznámte sa s touto lekciou hibernácie od medveďa grizzlyho menom Boo, ktorý žije v rezervácii Grizzly Bear v blízkosti mesta Golden, v Britskej Kolumbii.

Na videu britského média The Guardian je medveďa Boo vidieť, ako pomaly vyťahuje hlavu zo snehu a potom opatrne zdvíha zvyšok svojho tela. Pomáha mu tiež fandenie a povzbudzovanie manažérky rezervácie, Nicole Gangnon: „Mama je na teba taká hrdá," kričí Nicole vo videu.

Gizzly/foto: Michaela Fellner/Pixabay Foto: Pixabay.com

A čo nás to má naučiť? Keď prídu usmernenia o sociálnom dištancovaní a my budeme môcť ísť opäť „von“ a naplno, mali by sme zvoliť pozvoľné tempo. Vkráčať späť do sveta pomaly, postupne a navzájom sa povzbudzovať. Presne, ako nás to učí Grizzly Boo.