Dobré noviny

Dnes o 15:15 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Aj Dobré noviny pomáhajú. Malým a stredným podnikateľom darujú kampaň v hodnote 2000 eur

Redakcia portálu DobréNoviny.sk sa rozhodla pomôcť tým, na ktorých sa možno občas trocha zabúda, no pre Slovensko budú po skončení krízy spojenej s koronavírusom nesmierne dôležití.

Zapojte sa aj vy a možno pomôžeme práve vášmu podniku. — Foto: adn

BRATISLAVA 19. marca - Redakcia portálu DobréNoviny.sk sa rozhodla, že pomôže tým, ktorí dnes žijú v neistote a strachu z budúcnosti svojho biznisu. Nový koronavírus Covid-19 spôsobil výpadok naprieč celou republikou, no spustil aj lavínu úžasných činov. Ľudia si navzájom začali pomáhať, ako je to len možné. Výroba rúšok, pomoc seniorom a mnohé ďalšie. Kritický stav odhalil to, ako sa vieme zomknúť, keď je najhoršie.

Rozhodli sme sa pomôcť malým a stredným podnikateľom

DobréNoviny.sk denne informujú o týchto iniciatívach a sme radi, že tých ľudí, ktorí sa zapájajú, je stále viac. Takisto si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť, a preto sme sa rozhodli, že prispejeme a pomôžeme aj my. Jednohlasne sme sa zhodli, že pomôžeme tým, na ktorých sa možno trochu zabúda. Pritom ale aj od nich bude závisieť, ako sa Slovensko po tejto kríze opäť postaví na nohy. Sú to malí a strední podnikatelia, ktorí museli poväčšine obmedziť alebo úplne zatvoriť svoje prevádzky, čo môže byť pre nich likvidičné. Opäť sa naštartovať nebude ľahké. My im však chceme výraznou mierou pomôcť.

„Už viackrát sa v minulosti stalo, že nás zaujal unikátny alebo pekný nápad nejakého malého slovenského podnikateľa, o ktorom sme sa rozhodli napísať. Vždy nás veľmi potešila spätná väzba, ktorá následne prišla nielen od samotného majiteľa podniku či výrobcu, ale aj od ľudí, ktorí sa rozhodli jeho služby využiť. Samozrejme, všetko je to predovšetkým zásluha poctivej práce, ktorú tí ľudia robia, no nás veľmi vždy teší, keď sa práve vďaka nášmu portálu o danom výrobcovi/podnikateľovi mohlo dozvedieť aj Slovensko. A o to je to dôležitejšie v tejto zložitej dobe,“ uviedla šéfredaktorka portálu DobréNoviny.sk Lenka Miškolciová.

Aké sú pravidlá a kde sa môžete prihlásiť?

Portál DobréNoviny.sk ako jeden z TOP 10 najnavštevovanejších serverov na slovenskom internete podľa oficiálneho slovenského auditu internetovej návštevnosti IABmonitor.sk a najsilnejšie slovenské médium na Facebooku sa rozhodol jednému malému alebo strednému podnikateľovi, ktorý podniká na území Slovenska, darovať mediálny priestor v hodnote až 2000 eur.

Pravidlá sú jednoduché. Prihláste svoju spoločnosť prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza v tomto článku, vyplňte všetky potrebné údaje a čakajte, či sa budete tešiť z hodnotnej ceny práve vy. Nezabudnite uviesť názov spoločnosti, opíšte vašu činnosť a pridajte aj kontaktné údaje. Čas máte do nedele 5. 4. 2020.

Načítava sa…

Vyplnením a odoslaním formulára súhlasíte s Pravidlami spracovania osobných údajov.

Vyžrebovanie výhercu bude maximálne transparentné

Nezáleží na veľkosti spoločnosti. Každý bude mať rovnakú šancu zvíťaziť. Vyhodnotenie bude prebiehať na Facebook stránke portálu DobréNoviny.sk. CEO mediálneho domu Dobré médiá, s.r.o. Róbert Sedlák v pondelok 6.4. naživo vyžrebuje jedného výhercu, ktorý získa zadarmo kampaň v hodnote 2000 eur. Kampaň bude môcť výherca využiť kedykoľvek do konca roka 2020.

„Už 8 rokov denne šírime medzi ľudí samé pozitívne správy. V neľahkých časoch, ktoré nás čoskoro čakajú, si uvedomujeme svoju spoločenskú zodpovednosť. Chceme nielen naďalej prinášať ľuďom nádej v podobe pozitívnych príbehov, ale aj pomôcť ľuďom, ktorí denne tvrdo pracujú, aby uživili seba a svoje rodiny. Verím, že s obrovským dosahom, ktorý naše médiá majú, môže kampaň pre malých a stredných podnikateľov znamenať veľmi veľa. Dnes je našou povinnosťou podať týmto ľuďom pomocnú ruku a už teraz sa teším na množstvo hodnotných podnikateľských príbehov, z ktorých si budeme môcť vybrať,“ uviedol CEO mediálneho domu Dobré médiá, s.r.o. Róbert Sedlák.

Na snímke CEO spoločnosti Dobré médiá Róbert Sedlák Foto: adn

DobréNoviny.sk ako unikátny nápad na Slovensku

DobréNoviny.sk fungujú na slovenskom mediálnom trhu už 8 rokov a sú súčasťou mediálneho domu Dobré médiá, s.r.o., ktorý je najrýchlejšie rastúcou slovenskou mediálnou spoločnosťou s unikátnym biznis modelom. Do ich portfólia patrí aj internetové Dobré rádio so zameraním na najväčšie hity a pozitívne správy, ale aj najobľúbenejší hobby portál To je nápad, ktorý denne prináša užitočné tipy do kuchyne, domácnosti, záhrady či dielne.