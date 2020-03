Klaudia Fiolová

Lucka Bílá v úlohe krajčírky. Speváčka šije rúška pre blízku nemocnicu, ktorej prispela aj finančne

Všestranná speváčka opäť ukázala to, že má srdce na správnom mieste.

Speváčka si sadla za šijací stroj — Foto: Facebook/Lucie Bílá

PRAHA 17. marca - Obľúbená speváčka opäť dokázala to, že má srdce zo zlata a pomáha tam, kde len môže. Prednedávnom musela svoje slovenské koncertné turné kvôli opatreniam voči koronavírusu zrušiť, no Lucka sa naozaj vynašla. Aby aspoň sčasti vynahradila fanúšikom jej koncert, zaspievala naživo na svojom Facebooku. A to nie je všetko. Tentokrát sa rozhodla pomôcť nemocnici, ktorá sa nachádza v jej blízkosti.

Speváčka si sadla za šijací stroj, aby ušila rúška do nemocnice

Málokto vie, že Lucka je vyučená krajčírka, no tejto profesii sa nevenuje. Ani samotná speváčka si nemyslela, že príde čas, aby si oprášila svoje vedomosti a opäť začala šiť. Vzhľadom na to, že je v krajine veľký dopyt po ochranných rúškach, ktoré sa veľmi ťažko dajú zohnať, Lucka sa rozhodla, že si ich ušije sama doma a nielen pre vlastné potreby. Ušité rúška poputujú do nemocnice v Kladne. Pod svoj príspevok veľmi vtipne a trefne napísala: „A vraj sa mi nebude profesia krajčírky hodiť. Chystám balík rúšok do nemocnice v Kladne.“

Len pred hodinou zverejnila na svojom Facebooku video, kde oznámila, že poslala prvých sto rúšok do nemocnice v Kladne a taktiež im prispela finančnou čiastkou 100-tisíc českých korún. Podľa jej slov venovala zdravotnícke potreby do tejto nemocnice len z dôvodu, že je blízko. Každému kto sa jej pýta, ako môže pomôcť, odpovedá speváčka veľmi jednoducho: „Šírte optimizmus a dobrú náladu, lebo je to veľmi potrebné v týchto dňoch.“