Klaudia Fiolová

Dnes o 08:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tom Hanks s manželkou majú koronavírus. Do sveta posielajú dôležitý odkaz

Manželov izolovali v nemocnici v Austrálii.

Tom a Rita — Foto: Instagram/ritawilson

Los Angeles 12. marca (TASR) - Americký herec Tom Hanks a jeho manželka, americká herečka Rita Wilsonová, ktorí sú aktuálne v Austrálii, majú koronavírus. Pozitívne výsledky ich lekárskych testov vo štvrtok oznámil na Instagrame samotný Hanks. Uviedol, že on aj Wilsonová dostali teplotu počas pobytu v Austrálii, kde bol Hanks v súvislosti s prípravou nového filmu o živote Elvisa Presleyho, píše agentúra AFP.

Tom informoval svojich fanúšikov o situácii na Instagrame

„Ahoje priatelia, Rita a ja sme v Austrálii. Cítili sme sa trochu unavení, akoby sme mali nádchu, a nejaké telesné bolesti. Aby sme postupovali správne, ako je teraz vo svete potrebné, nechali sme sa otestovať na koronavírus, a testy nám vyšli pozitívne,“ napísal 63-ročný Hanks v príspevku na Instagrame.

Dodal, že so svojou rovnako starou manželkou budú teraz izolácii a pod dohľadom kým to bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, pričom fanúšikov sa chystajú o svojom stave informovať na sociálnych sieťach. Herec pridal na svoj profil fotku gumenej rukavice, ktorá bola odhodená do koša. Tom má už dlhé roky obľubu vo zverejňovaní rukavíc. Keď sa ho ešte dávnejšie opýtali, odkiaľ táto záľuba pochádza, on veľavravne odpovedal, že čo môže byť lepšia metafora na osamelosť mesta ako rukavica.

Herec v príspevku poprosil ľudí, aby postupovali podľa toho, čo odborníci radia

Herecký pár po potvrdení koronavírusu izolovali v nemocnici v meste Gold Coast na východe Austrálie, oznámili zdravotníci z austrálskeho štátu Queensland. Budú tam podľa jeho slov dovtedy, dokedy to bude potrebné, aby nenakazili nikoho iného. Hanks je prvou legendárnou hollywoodskou hviezdou, ktorá verejne oznámila, že má koronavírus, píše AFP. Agentúra pripomína, že tento herec v minulosti tiež informoval, že trpí cukrovkou tzv. sekundárneho typu, ktorá sa považuje v súvislosti s koronavírusom za rizikový faktor.

V Austrálii dosiaľ potvrdili vyše 130 prípadov nákazy koronavírusom, ktorý si tam zároveň už vyžiadal tri ľudské životy. Tom Hanks bol v meste Gold Coast na tzv. predprodukcii filmu o Elvisovi Presleym, ktorý natáča austrálsky režisér Baz Luhrmann, a v ktorom má Hanks stvárniť Elvisovho dlhoročného manažéra. Po zistení koronavírusu ďalšie práce na filme nateraz pozastavili.