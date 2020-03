Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Peter varil pre Jennifer Lopez či Beyoncé. Šéfkuchár sa však vrátil na Slovensko z toho najkrajšieho dôvodu

V Írsku varil pre svetovo známe osobnosti, no po pätnástich rokoch sa vrátil na Slovensko.

BRATISLAVA 11. marca - Šéfkuchár Peter Varga sa dostal k vareniu vďaka babičke. Za kuchára sa vyučil v Nových Zámkoch. Následne pôsobil v reštauráciách na Slovensku, no potom dostal ponuku zo zahraničia. S odstupom času sa vypracoval na pozíciu šéfkuchára v prestížnom írskom hoteli, kde varil napríklad pre tím speváčky Byoncé, Jennifer Lopez, Justina Biebera, herečku Jennifer Anniston i mnohých ďalších. Za túto príležitosť je nesmierne vďačný, no nakoniec zakotvil na Slovensku.

„Pre kolegov som sa snažil variť slovenské jedlá. Chcel som im ukázať našu kuchyňu. Veľmi im chutili bryndzové halušky,“ hovorí pre Dobré noviny Peter Varga.

V priloženom videorozhovore sa dozviete: ako sa vypracoval na pozíciu šéfkuchára v prestížnom írskom hoteli,

pre aké celebrity varil,

či mal možnosť stretnúť sa s nimi osobne,

koho zo svetovo známych osobností nespoznal,

prečo sa rozhodol vrátiť sa na Slovensko,

čo by sme si na prvom rande nemali objednať.

Svetovo známu osobnosť nespoznal

Ako prvá ho oslovila Jennifer Lopez. „Stretol som sa s ňou v posledný deň ako posledný. Zavolal mi generálny riaditeľ, že mám okamžite prísť do jednej z miestností. Keď som tam prišiel, bola tam Jennifer, ktorá mi chcela poďakovať. Vedel som, že práca, ktorú milujem, dáva zmysel a mal by som sa jej venovať aj naďalej,“ prezradil slovenský šéfkuchár.

Na snímke je Peter Varga. Foto: archív Petra Vargu / Dušan Křístek

Z času na čas sa mu však stalo, že svetové hviezdy nespoznal. Príkladom je preslávený filmový herec, režisér a producent Mel Gibson. „Chcel sa so mnou odfotiť a čašníčka sa ma opýtala, či viem, o koho ide. Povedal som jej, že to bol starší pán. Až ona mi prezradila, že išlo o Mela Gibsona,“ zaspomínal úspešný šéfkuchár, ktorý sa predstavil aj v írskej televíznej šou.

Urobil nádherné gesto

Po 15 rokoch sa však rozhodol pre návrat na Slovensko. „Prišiel som o otca a brata a ostala mi mamina. Nebol by to fér, keby som ju tu nechal samu. Mali by sme žiť pre ľudí, ktorí nás majú radi. Je to akoby poďakovanie za to, čo nám dali,“ dodal.

Peter sa však poďakoval aj nebohej babičke, ktorá ho priviedla k vareniu. Vydal knihu receptov s tým, že celý výťažok z predaja knihy poputuje nevyliečiteľne chorým deťom, ktoré sú v detskej nemocnici Crumlin Children Hospital v Dubline.

Celý rozhovor s Petrom Vargom si môžete pozrieť v priloženom videorozhovore. Autorom portrétových fotiek vo videu je profesionálny fotograf Dušan Křístek.

Na snímke pózuje šéfkuchár Peter Varga. Foto: archív Petra Vargu

