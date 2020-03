Lenka Miškolciová

Dnes o 12:49 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Prečo sú ženy a deti menej náchylné na nový koronavírus?

V prípade žien ide už o akýsi vzorec, ktorý sa potvrdil aj pri mnohých iných vírusových ochoreniach. Už počas pandémie španielskej chrípky mali mladí muži vyššiu úmrtnosť ako ženy.

Analýza čínskeho Centra pre kontrolu chorôb dokazuje, že mortalita žien na koronavírus je nižšia ako u mužov. Na snímke zdravotná kontrola pasažierov v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 na letisku Poprad-Tatry v Poprade 29. februára 2020. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

BRATISLAVA 9. marca - Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol na 109 032, keď od soboty popoludnia bolo zaznamenaných 4129 nových prípadov a 236 nových úmrtí. Počet obetí koronavírusu nového typu, ktorý vyčíňa už v 99 krajinách sveta, sa tak celosvetovo zvýšil na 3595. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.

Čína, kde sa epidémia objavila koncom decembra, má - s výnimkou území Hongkongu a Macaa - celkovo 80 695 prípadov nákazy, z ktorých 3097 bolo smrteľných. Od soboty popoludnia (SEČ) sa tam vyskytlo 44 nových nakazených a 27 úmrtí.

Lekári a vedci si však na novom koronavíruse všimli jednu zaujímavú vec. Zdá sa, že nové vírusové ochorenie akosi „šetrí“ ženy a deti. Čínske centrá pre kontrolu chorôb sa bližšie pozreli na vzorku 44-tisíc ľudí nakazených koronavírusom. Ukázalo sa, že koronavírusu z danej vzorky podľahlo 2,8% mužov v porovnaní s 1,7% žien. Štúdia, o ktorej píše aj BBC, takisto ukázala, že na nový koronavírus zomrelo len 0,2% detí, zatiaľ čo až 15 % nakazených ľudí, ktorí mali viac ako 80 rokov.

Podobná situácia bola aj v prípade epidémie SARS. Ako píše denník New York Times, vírusom SARS sa síce v Hongkongu nakazilo viac žien ako mužov, no mortalita bola u mužov o 50% vyššia ako u žien. Rovnako to bolo aj v prípade pandémie španielskej chrípky v roku 1918, keď bola úmrtnosť opäť vyššia práve u mladých mužov.

Na snímke vyľudnené Španielske schody v talianskom Ríme. Foto: TASR/AP

Sú ženy a deti menej náchylné na nový koronavírus?

Ako píše aj BBC, vysvetlení môže byť niekoľko. Buď sú ženy a deti menej náchylné nakaziť sa vírusom, alebo ich telo dokáže s ochorením bojovať lepšie. Avšak prvým logickým vysvetlením je v prípade detí aj to, že rodičia ich prirodzene chránia a zabraňujú kontaktu s nakazenými ľuďmi.

Odpoveď môže byť aj v životnom štýle

Pokiaľ ide o ženy, vedci sa zhodujú, že pokiaľ ide o vyvolanie imunitnej reakcie na infekciu, muži sú skutočne „slabším pohlavím“. Niektoré dôvody sú biologického charakteru a niektoré vyplývajú zo životného štýlu. Ako udáva BBC, muži sú vo všeobecnosti v horšej zdravotnej kondícii ako ženy.

Práve v rodisku epidémie v Číne napríklad fajčí až 52% mužov, no len 3% žien. Fajčenie poškodzuje pľúca a to, pochopiteľne, v boji s vírusom, ktorý napáda práve dýchacie ústrojenstvo, mužom nijako nepomáha. Rovnako viac mladých čínskych mužov trpí na vysoký tlak či cukrovku, čo sú tiež fakty, ktoré môžu zvýšiť riziko komplikácií v prípade koronavírusu.

V Číne až 52% mužov fajčí. Poškodené pľúca si potom s novým vírusom pochopiteľne poradia o niečo ťažšie. Foto: TASR/AP

„Ženy majú prirodzene odlišné imunitné reakcie ako muži. Ženy však oveľa viac trpia autoimunitnými ochoreniami, existujú tiež dobré dôkazy, že ženské telo produkuje lepšie protilátky na vakcíny proti chrípke,“ povedal pre BBC profesor Paul Hunter z University of East Anglia.

Jeho slová potvrdzuje aj Sabra Kleinová, vedkyňa, ktorá študuje rozdiely medzi pohlaviami v súvislosti s vírusovými ochoreniami. „Je to už akýsi vzorec, ktorý sme videli aj pri mnohých iných vírusových ochoreniach respiračného ústrojenstva. Muži sú na tom horšie a ženy si s nimi poradia ľahšie,“ vysvetlila pre New York Times.

Je imunitný systém detí odlišný a dokáže lepšie bojovať s koronavírusom?

Najmladšie dieťa, ktoré sa nakazilo novým koronavírusom SARS-CoV-2, malo len niekoľko dní. Príznaky koronavírusu u detí sú veľmi mierne: teplota, nádcha a kašeľ. To mnohých prekvapuje, pretože práve deti mladšie ako päť rokov patria v prípade klasickej chrípky medzi najohrozenejšie skupiny, pokiaľ ide o možné komplikácie.

Aj v prípade koronavírusu u detí sa vyskytli prípady s komplikáciami, no vždy to bolo prevažne u detí, ktoré mali buď už predtým oslabený imunitný systém, trpeli ťažkou astmou, alebo mali iné zdravotné problémy. V bežných prípadoch prebieha koronavírus u detí veľmi mierne.

Vedci sa zhodujú, že tento vírus musí byť v niečom výnimočný, pretože si s ním imunita detí dokáže poradiť. Čím to však je, zatiaľ nevedia. Je známe, že niektoré ochorenia (ako napríklad ovčie kiahne) je lepšie dostať už ako dieťa, pretože detský organizmus sa s nimi vysporiada ľahšie a lepšie. Lekári a vedci pripomínajú, že zatiaľ majú v prípade nového koronavírusu len málo informácií, a preto ešte nevedia presne vysvetliť, prečo si s ním detský organizmus vie poradiť ľahšie ako ten u dospelého muža.