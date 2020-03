Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Muž, ktorý porazil koronavírus: Zachovajte pokoj. Závažné na víruse je, že ak ho máte, ste „opečiatkovaný“

Muž, ktorému ako prvému v Nemecku potvrdili nákazu koronavírusom, je už mimo karantény. Vďaka humoru priateľov mu izolácia rýchlo zbehla.

Na snímke muž s ochranným rúškom na tvári pred klinikou infektológie Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch v Bratislave v piatok 6. marca 2020. Slovenské úrady v piatok potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom na Slovensku. Pacient je momentálne hospitalizovaný a izolovaný na klinike infektológie Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

MNÍCHOV 5. marca - K dnešnému dňu Nemecko eviduje 577 ľudí, u ktorých sa potvrdila nákaza koronavírusom, ako informuje na svojej stránke Inštitút Roberta Kocha (RKI). Prvý prípad nákazy hlásili ešte 28. januára. Bol ním 33-ročný muž z dediny Stockdorf v Bavorsku.

Dnes je už doma a ľuďom odkazuje, že by nemali panikáriť. Sám tvrdí, že vážne symptómy nemal.

Nakazil sa od kolegyne z Číny

Muž z Bavorska pracuje pre firmu Webasto, ktorá je dodávateľom automobilových súčiastok. Podľa jeho slov sa mal infikovať od kolegyne z Číny. So ženou strávil asi hodinu. Pre rozhlasovú stanicu Bayern 1 povedal, že nejavila žiadne príznaky koronavírusu: „Krátko sme si potriasli rukami, ale kolegyňa neprejavovala žiadne známky. Nevidel som, že by kašľala alebo kýchala, zdalo sa mi, že je úplne zdravá.“

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/leo2014

Stretnutie sa podľa neho uskutočnilo v pondelok, pričom bolesť v krku si všimol až nasledujúci piatok a v sobotu potom dostal horúčku. Nevenoval tomu však veľkú pozornosť. „Až keď som sa dozvedel, že kolegyni potvrdili koronavírus, šiel som k svoju praktickému lekárovi a ten ma odkázal na Tropický inštitút," povedal v rozhovore pre nemecký portál Merkur.

Keď mu vírus potvrdili, bol, pochopiteľne, skleslý. „Prečo musím byť jediným a prvým pacientom v Nemecku,“ pýtal sa sám seba. Povedal, že táto pečiatka ho znervózňovala a znášal to zle. Následne bol premiestnený do izby, v ktorej bol sám. Dodal však, že počas 18 dní, ktoré strávil v karanténe, sa mal celkom dobre a nemal žiadne vážne symptómy.

Humor neopustil jeho ani kamarátov

Jediné, čo mu prekážalo, bola nuda. Od firmy, v ktorej pracuje, dostal 1000-dielne puzzle. „Keďže som mal more času, ukázalo sa, že to bol dobrý nápad. Dokončil som to po dvoch dňoch,“ dodal. Počas izolácie v nemocnici udržiaval kontakt so svojou rodinou a kolegami prostredníctvom videohovorov.

Jeho priatelia vzali celú situáciu s humorom a neodpustili si drobné vtipy: „Teraz mám plnú chladničku piva značky Corona a tiež tričká s príslušným nápisom,“ povedal pobavene.

Ilustračný obrázok. Foto: Pexels/Daria Shevtsova

Mimo karantény

Muža už z nemocnice prepustili, do práce však stále nemôže chodiť kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam, ktoré vo firme zaviedli.

Ľuďom, ktorí majú z vírusu strach, odkazuje: „Radím všetkým, aby zachovali pokoj. Je to nový vírus, ktorý som takpovediac spoznal. Nie je však tak závažný ako chrípka. Závažné je, že ak sa človeku vírus potvrdí, zrazu je opečiatkovaný. Treba to len akceptovať. Keď človek nemá žiadne iné zdravotné ťažkosti, tak neprídu žiadne komplikácie.“

Doposiaľ v Nemecku v dôsledku vírusu nezomrel žiaden človek. Vírusom je nakazených na celom svete vyše 95 000 ľudí a podľahlo mu viac ako 3200 osôb.