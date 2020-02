Klaudia Fiolová

Táto mestská časť v Prahe sa dostala medzi TOP 10 najatraktívnejších v Európe

Prestížne noviny The Guardian zostavil rebríček TOP 10 najkrajších európskych mestských štvrtí.

Prispievateľov The Guardian z Prahy najviac zaujala mestská časť Holešovice. — Foto: YouTube, Instagram/insta.prague

PRAHA 25. februára - Jedny z najznámejších britských novín zostavili rebríček najkrajších mestských štvrtí v Európe. Sú to miesta, ktoré vraj musí navštíviť každý turista. Možno nepatria medzi tie najvyhľadávanejšie, ale majú svoj osobitné čaro, vďaka ktorému sa dostali do rebríčka TOP 10.

Do rebríčka Guardianu sa dostali mestá ako Valencia, Berlín, Porto, Belehrad, alebo Rím. V každom meste hľadali tie štvrte, ktoré ich zaujali niečím navyše. Vôbec to nemuseli byť tie najnavštevovanejšie, ale museli mať svoje čaro. Prispievateľom Guardianu padli do oka aj naši susedia Česi.

V Prahe najviac zaujali Holešovice

Mestskú časť Holešovice si mnoho ľudí spája práve s výstaviskom, ktoré sa tam nachádza. Okrem toho tu však zažijete diametrálne odlišnú atmosféru ako v centre mesta.

Holešovice sú známe tým, že ulice sú tu popretkávané tradičnými krčmami, elegantnými reštauráciami s medzinárodnou kuchyňou, experimentálnymi divadlami a klubmi v zrekonštruovaných továrňach.

Vďaka priemyselným budovám, domom z 19. storočia a kultúrnym pamiatkam obsadili Holešovice 7. miesto v rebríčku.

V článku ďalej odporúčajú aj konkrétne miesta, ktoré sa oplatí navštíviť.