Klaudia Fiolová

Dnes o 13:19 Skupina Dennyiah naživo: Vypočujte si ich aktuálny hit, ktorý pozná každý. Denisin krásny hlas vám naženie zimomriavky

S gitaristom Ľubošom Šoltésom tvoria perfektnú dvojicu. V Dobrom rádiu naživo zaspievali ich skladbu s názvom Kingdom.

Skupina Dennyiah — Foto: Facebok/Dobré rádio

BRATISLAVA 22. februára - Talentovaná Košičanka Denisa vystupuje pod umeleckým menom Dennyiah. Jedinečný zjav a ešte originálnejší spevácky prejav z nej robí speváčku, ktorá by nemala chýbať na našej hudobnej scéne. S gitaristom Ľubošom Šoltésom tvoria perfektnú dvojicu, ktorá zavítala aj do štúdia Dobrého rádia, kde naživo zaspievali ich skladbu s názvom Kingdom.

Nebyť Ľuboša, Denisa by stále pracovala ako čašníčka

Denisa pracovala ako čašníčka. Na to, aby sa neskôr ocitla v skúšobni, ani nemusela zaspievať. „Pred štyrmi rokmi, keď som pracovala v jednom bare, prišiel za mnou Ľubko. Bola som do rána hore a mala som strašne zachrípnutý hlas, a tak som sa ho opýtala, či si dá pivo a on nato: ‚Vau, ty spievaš?‘“ A vtedy sa to celé začalo.

Mladú dievčinu pozval do svojej skúšobne, kam si následne odbehla z práce. „Opýtali sa ma, čo viem spievať. Povedala som im, aby zahrali Preacher Man, ale nepoznali akordy, tak som im ich ukázala,“ spomína si Denny. Ľuboš zahral, ona zaspievala a v tom momente sa začalo formovať zoskupenie Dennyiah.

Hudba pre talentovanú Košičanku znamená všetko

„Je to univerzálny jazyk, ktorým dokáže hovoriť úplne každý. Pre mňa je to najjednoduchší prostriedok, aký existuje,“ hovorí. Pre Ľuboša bola zasa od začiatku formou meditácie. Spojenie Dennyiah nie je jedinečné iba svojím prejavom, ale tiež zjavom. Hoci má Denny niekoľko tetovaní, nevšimnúť sa určite nedajú noty na pravej ruke. „Sú to noty z piesne Summer Time od Elly Fitzgerald zo živého vystúpenia v Montreux z roku 1968, konkrétne ide o posledné dve frázy (With daddy and mommy standin‘ by, don’t you cry). Pre mňa to dokonale vyjadruje to, že rodina je veľmi dôležitá v živote každého z nás,“ hovorí. Ľubovým „tetovaním“ sú jeho vlasy. „Sú permanentne neupravené. Účes je najmenej potrebná vec, akú sme kedy ako ľudstvo vymysleli. Vždy si ich strihám sám, väčšinou manikúrovými nožničkami,“ smeje sa hudobník.

Vypočujte si skladbu Kingdom, ktorú zaspievali naživo v našom štúdiu. Práve tá sa objaví v budúcom roku na pripravovanej EP platni.