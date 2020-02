Klaudia Fiolová

Dnes o 10:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dovolenka priamo na zámku za symbolickú cenu. Užiť si ju môžete aj vy, má to len jednu podmienku

V Španielsku a v Anglicku prenajímajú zámky. Záujemcovia tak môžu zažiť na vlastnej koži autentické bývanie z 10. storočia.

Kaštieli na prenájom v Španielsku (naľavo) a v Anglicko (napravo) — Foto: Airbnb/Castle hosted by Adrian And Claire, Medieval Castle for 16 persons

BRATISLAVA 18. februára - V Európe sa už viackrát ponúkalo ubytovanie zadarmo na rôznych ostrovoch alebo v mestečkách, ak uchádzači splnili rôzne podmienky. Prednedávnom to bol napríklad opustený írsky ostrov, kde ponúkali ubytovanie a stravu za starostlivosť o chod kaviarne. Alebo ste si v Taliansku mohli kúpiť za symbolickú cenu celý dom, ak sa tam nasťahujete aj s rodinou. Svetlo sveta teraz uzreli ďalšie lákavé ponuky, kde si môžete prenajať celý hrad alebo zámok pre seba a svojich kamarátov za symbolickú cenu.

Určite ste už niekedy rozmýšľali nad tým, aké to bolo v dávnych časoch, keď ľudia žili v kaštieľoch, zámkoch a hradoch. Aké boli asi hradné miestnosti a ako vyzerala honosná večera v kaštieli pre pánov? Teraz máte aj vy príležitosť prežiť prepychovú noc v starovekých budovách. V Európe sa vám naskytla takáto príležitosť hneď dvakrát, a to v Španielsku a v Anglicku.

Priestory v kaštieli sú autentické — Foto: Airbnb/Medieval Castle for 16 persons

Veľká terasa s krásnym výhľadom — Foto: Airbnb/Medieval Castle for 16 persons

Zažite bývanie v kaštieli na vlastnej koži — Foto: Airbnb/Medieval Castle for 16 persons

Kaštieľ sa volá Llaés — Foto: Airbnb/Medieval Castle for 16 persons

Kaštieľ má vlastný kostol — Foto: Airbnb/Medieval Castle for 16 persons

Zámok v Španielsku je z 10. storočia a jeho priestory sú autentické

V španielskom meste Ripollès, priamo uprostred prekrásnej prírody, kde obklopujú zámok lesy, rieka a hory, môžete stráviť noc s vašimi priateľmi. Zámok sa volá Llaés a môže byť na víkend len váš a dokonca za symbolickú cenu. Len pod tou podmienkou, že zaplníte 16 postelí v budove. Vtedy môžete mať stredoveký zámok za cenu 23,81 eur za noc. Informoval o tom portál Boredpanda. Zámok postavili ešte v 10. storočí a jeho správca Marc ponúka uchádzačom zľavy podľa toho, na akú dĺžku si ho chcú ľudia prenajať. Čím dlhšia doba, tým väčšia zľava.

Autentický kaštieľ ponúka množstvo zážitkov a zábavy — Foto: Airbnb/Castle hosted by Adrian And Claire

Kaštieľ v Anglicku — Foto: Airbnb/Castle hosted by Adrian And Claire

Letný domček, ktorý patrí k pozemku — Foto: Airbnb/Castle hosted by Adrian And Claire

Nádherné priestory, kde sa zmestí celá partia kamarátov — Foto: Airbnb/Castle hosted by Adrian And Claire

Prenajmite si kaštieľ v Anglicku so zimnou záhradou a šachovou miestnosťou

Ak by ste nechceli cestovať až do Španielska, ale niekde bližšie a vyskúšať si, aké je to stráviť noc na zámku, v Anglicku tiež ponúkajú podobný pobyt v oblasti West Ashton. V zámku z 19. storočia nájdete niekoľko zábavných miestností vrátane zimnej záhrady, jedálenskej sály pre 20 osôb a dokonca aj šachovú miestnosť so vstavanou hracou doskou. Celá budova môže byť vaša, ak ju prenajmete spolu s 15-timi priateľmi, v cene 13 libier za noc. Najbližšieho suseda budete mať skoro až na 4 kilometre, takže súkromie máte zaručené. Väčšina vecí, ktoré zostali v budove, sú autentické, ale majitelia vdýchli zámku aj moderný nádych a namontovali napríklad elektrickú rúru do kuchyne alebo nový sprchovací kút. Keď návštevníci vyjdú po schodoch na vežu, naskytne sa im krásny výhľad na okolitú prírodu.