Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najsexi gynekológ na Slovensku. Fero vyštudoval medicínu a vo voľnom čase sa venuje modelingu

Flirtovanie v jeho ambulancii neprichádza do úvahy.

Fero si vie skĺbiť medicínu s modelingom — Foto: Instagram/ferojanicek

BRATISLAVA 10. februára - Fero Janiček rozhodne nepatrí medzi všedných lekárov. Pokojne by cestovať po svete a venovať sa len modelingu, no on si vybral medicínu. Ženám pomáha každý deň a ako sám povedal, jeho práca ho napĺňa a nemenil by ju.

Najpríťažlivejší gynekológ na Slovensku — Foto: Instagram@fero.janicek

Na modelingu Fera baví to, že je diametrálne odlišný od jeho práce

„Najprv som vyštudoval medicínu a neskôr som sa v rámci nudy skontaktoval s jedným fotografom, a už to išlo samo,“ prezradil Fero jeho začiatky s modelingom pre Dobré noviny. Modeling je vraj len chvíľkovou záležitosťou a preto sa mu venuje len v rámci voľného času.

Od pondelka do štvrtka si oblečie biely plášť a od piatka do nedele si mení trvalú adresu. Vtedy väčšinou kvôli foteniu odlieta do zahraničia. Precestoval už mnohé krajiny, ale najviac sa mu páči práve v Európe.

Fero spojil medicínu a modeling — Foto: Instagram@fero.janicek

Ženy s ním v ambulancii neflirtujú

Nervozitu v ambulancii sa snaží hneď odbúrať a uvoľniť napätú atmosféru. Niekedy sa mu pacientky zdôveria aj viac, ako by mali, ale vždy to zostáva v profesionálnej rovine. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, flirtovanie u neho neprichádza do úvahy. „Žiadna pacientka so mnou ešte neflirtovala. Aj keď som sa niektorej žene páčil, povedala to len sestričke,“ usmieva sa gynekológ.