Mamička vymyslela skvelý spôsob, ako navždy skoncovať so scénami detí v obchode. Toto by ste mali skúsiť aj vy

LONDÝN 1. februára - Nakupovanie s dieťaťom môže byť niekedy poriadne namáhavé. Hlavne pre matku. Raz musia udržať svoje dieťa pri sebe, aby neodbiehalo a nedávalo zbytočné veci do nákupného košíka, inokedy zas musia riešiť hlasný plač dieťaťa, ktoré by chcelo urobiť väčší nákup, ako mala jeho mamina v pláne.

Matka vymyslela skvelý spôsob, ako syna zaúkolovať

Podobné situácie zažívala aj Amanda Warburton. Jej malý chlapček James mal v obľube poriadne zaplniť nákupný košík alebo ho rýchlo nakupovanie začalo nudiť, čo ,samozrejme, dal najavo aj svojej matke a to poväčšine hlasným plačom alebo krikom. Keď jeho mamina zistila, že v škole sa najradšej hrá na strážnika, vymyslela skvelý spôsob, ako syna v obchode zabaviť. Jamesa zaúkolovala a „premenila“ ho na svojho osobného nákupcu alebo tzv. „strážcu nákupu“. Vyrobila mu dokonca aj uniformu, nech sa vie vžiť do svojej úlohy.

Malý James sa po novom striktne drží nákupného zoznamu

Obliekla mu vestu a do ruku dala vlastnoručne vyrobený zoznam vecí, ktoré musí nakúpiť. Na papier nalepila fotky jednotlivých potravín, aby ich chlapček vedel jednoduchšie nájsť. „Zoznam som vyrobila sama doma pomocou Wordu a Google. Potraviny som vytlačila a nalepila na papier,“ napísala Amanda do Facebookovej skupiny The Motherload Facebook group. Aby chlapček pochopil jeho náplň práce, pod obrázky vytlačila nákupný košík. To znamená, že malý James musí všetky potraviny na obrázku vložiť do košíka.

Malý chlapček sa podľa slov matky postavil k svojej úlohe veľmi zodpovedne a nakupovanie s ním je teraz nielen pokojnejšie, ale aj veselšie.