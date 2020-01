Dobré noviny

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Novoročná výzva, vďaka ktorej budete na konci roka bohatší o viac ako 1300 eur

Niektoré návody na sporenie fungujú viac, iné menej, no dnes vám predstavíme trik, ktorý by mal fungovať u väčšiny ľudí.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com

Bratislava 1. januára - Peniaze sú na to, aby sme ich utrácali. Väčšina ľudí utráca za peniaze za niečo, čo je pekné a dlho po tom túžia. Ale je to v skutočnosti nevyhnutné?

Mnoho ľudí si so začiatkom nového roka dáva rôzne predsavzatia, vrátane toho, že začnú viac šetriť. Problém je, že to až príliš rýchlo vzdajú. Existuje viacero prístupov, od zriadenia sporiaceho účtu až po šetrenie do prasiatka, ale všetky majú jeden spoločný základ - pevnú vôľu.

A práve s pevnou vôľou má veľa ľudí problém. Preto bolo vynájdených množstvo trikov, ako svoju nie príliš pevnú vôľu "oklamať". Niektoré fungujú viac, iné menej, no dnes vám predstavíme trik, ktorý by mal fungovať u väčšiny ľudí.

Foto: reprofoto tojenapad.sk

Je to jednoduchá 52-týždňová výzva a princíp spočíva v tom, že prvý týždeň ušetríte 1€, druhý týždeň 2€ až v 52. týždni vhodíte do pokladničky 52€. Ak si úspory spočítate na konci roka, mali by ste mať neuveriteľných 1 378€, ktoré si môžete preniesť do ďalšieho roka alebo si za ne kúpiť niečo užitočné, či prípadne niekoho prekvapiť pekným darčekom. Ak sa Vám zdá veľa vhodiť na konci roka 52€, tak si sporiaci kalendár môžete otočiť tak, že v prvý týždeň vhodíte 52€ a v posledný decembrový týždeň už len 1€. Ak je pre niekoho veľa začať jedným eurom, tak môže začať aj s 50 centami a v poslednom týždni vhodíte 26€. Je len na vás, ako si sumy nastavíte. Dôležité je však kalendár dodržiavať.

Budete potrebovať väčšie zaváracie sklíčko a vytlačenú šablónu (sporiaci kalendár). Ak sa chcete uistiť v tom, aby sa sklíčko nedalo otvoriť, spravte otvor na vrchnáku a použite horúce lepidlo, ktorým zapečatíte vrchnák proti otvoreniu.