Klaudia Fiolová

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tomášovu fotku nočnej oblohy na Orave ocenila NASA. Vybrali si ju ako najkrajšiu vianočnú snímku

Americká vládna agentúra si každý deň vyberá z množstva snímok z celého sveta, aby našla vhodnú fotku dňa. Vianočná patrila práve slovenskému fotografovi.

— Foto: Facebook/Tomáš Slovinský

ORAVA 27. decembra - Tomáš Slovinský z Košíc dostal na Vianoce ten najkrajší darček. Jeho fotografiu, ktorú zachytil práve na Orave, ocenila samotná NASA. Americká vládna agentúra si každý deň vyberá z množstva snímok z celého sveta, aby našla vhodnú fotku dňa, ktorá poukazuje na náš fascinujúci vesmír.

Fotku šikovného fotografa ocenila aj NASA Foto: Facebook/Tomáš Slovinský

Takto by mala vyzerať vianočná obloha

Fotograf sa z úspechu nesmierne tešil a o svoju radosť sa podelil aj na svojom Facebooku. „Sériu fotografií z Oravskej dediny som robil aj za účelom akéhosi odkazu, ktorý sa hádam tiež dostal medzi ľudí. Astrofotografii sa venujem relatívne krátko a preto je to o to väčšia radosť a zadosťučinenie," prezradil Tomáš. Na snímke vidno krásnu zasneženú oravskú dedinu, nad ktorou nádherne žiaria hviezdy na oblohe. Takto by mala vyzerať vianočná obloha. Možno aj to bol dôvod, prečo si NASA vybrala práve fotku talentovaného slovenského fotografa.

Magická vianočná obloha nad oravskou dedinkou Foto: NASA

NASA pod každú fotku dňa zverejní aj krátky popis, kde vysvetľuje vesmírny jav zachytený na oblohe. Ani tentokrát to nebolo inak. „Na fotke sú zachytené žiariace hviezdy na severnej pologuli Zeme počas zimy. Táto 360-stupňová panoramatická fotka vznikla približne o 2:30 ráno, a zachytáva až 66 záberov z toho istého miesta. Na fotke vidno známe hviezdy ako Castor a Pollux smerom na juhovýchod vľavo, Sirius tesne nad horizontom smerom na juh, Capella tesne nad oblúkom Galaxie Mliečnej dráhy smerom na západ, a Polaris smerom na sever vpravo. Úplne naľavo na snímke vidno aj vzácny meteor, takzvanú padajúcu hviezdu ako symbol Vianoc," uviedla vesmírna agentúra pod zverejnenou fotografiou.