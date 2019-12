TASR

Dnes o 12:24 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fanúšikovia skupiny Bee Gees si pripomenú nedožitých 70 rokov bratov Gibbovcov

V anglickom singlovom TOP 40 rebríčku mali Bee Gees 31 skladieb, päť z nich na prvom mieste.

1. septembra 1947 sa narodil Barry Gibb, gitarista, spevák a skladateľ, líder skupiny Bee Gees, jeden z najslávnejších aj najúspešnejších muzikantov éry druhej polovice 20. storočia. Na snímke z 27. mája 2004 sú bratia Robin (vľavo) a Barry Gibbovci zo skupiny Bee Gees, ktorí pózujú s vyznamenaniami Vojvodcov rádu Britského impéria v londýnskom Buckinghamskom paláci. — Foto: TASR/AP

Bratislava 21. decembra (TASR) – Fanúšikovia slávnej skupiny Bee Gees si v týchto dňoch pripomínajú nedožitých 70 rokov bratov a dvojičiek Robina a Mauricea Gibbovcov. V priebehu dvoch rokov a troch mesiacov, od septembra 1947, sa v rodine Gibbovcov v meste Douglas na britskom ostrove Man narodili štyri deti, syn Barry, dcéra Lesley a 22. decembra 1949 dvojčatá Maurice a Robin.

Ostrov Man veľa pracovných príležitostí nenúkal a tak sa rodina Gibbovcov presťahovala do Manchestru. Muzikantské základy dostali synovia priamo od otca, Hugh Gibb mal za mlada svoju skupinu, v ktorej hral na bicie nástroje. Trojica bratov pod vedením otca vystúpila už v roku 1956 na súťaži detských talentov v Gaumont Theatre v Manchestri. Otec im dal názov Blue Cats.

V roku 1958 sa rodina Gibbovcov odsťahovala do Austrálie, do mesta Brisbane. Traja bratia Gibbovci, najstarší Barry, Maurice a Robin sa ešte v roku 1958 opäť zúčastnili na miestnej súťaži talentov, ktorú vyhrali. Vystupujú na koncertoch a v lete roku 1963 cestujú do Sydney, aby nahrali svoju prvú platňu. Barry mal iba 16, Maurice a Robin ešte o dva roky menej. Ich najväčším austrálskym hitom bola skladba Spicks And Specks z januára 1967.

Mesiac nato sa rodina Gibbovcov sťahuje späť do Anglicka. Na cestu dostali najlepší darček, hudobná kritika ich označila ako najlepšiu skupinu v Austrálii. V Londýne sa ich ujal producent, rodák z Austrálie Robert Stigwood. V apríli vychádza prvý úspešný singel New York Mining Disaster 1941, dva mesiace nato druhý so skladbou To Love Somebody a 16. septembra 1967 tretí s piesňou Massachusetts. Tá viedla tri týždne anglickú hitparádu, predaj platní prevýšil sumu päť miliónov výliskov.

Prichádza rok 1969 a s ním aj problémy. Prvým nespokojným bol gitarista Vince Melouney a prvý aj odišiel zo skupiny. Na začiatku leta 1969 odchádza aj Robin Gibb, bratia a celá rodina sa to dozvedela najprv z novín až potom od neho samotného. Maurice sa ako čerstvý ženáč viac ako hudbe venoval manželke, speváčke Lulu, známej aj z filmu To Sir With Love. Tým sa skončila prvá, aj keď krátka, slávna éra skupiny Bee Gees.

Trvalo skoro päť rokov, kým si bratia Gibbovci našli cestu k sebe, stretli sa v Miami, aby nahrali album Main Course. Opäť pomohol producent Robert Stigwood, ktorý veril v úspech Bee Gees. V decembri 1977 mal v New Yorku premiéru film Horúčka sobotňajšej noci (Saturday Night Fever). Priniesol štyri veľké hity How Deep Is Your Love, Stayin Alive, Night Fever a More Than a Woman. Soundtrack z filmu viedol rebríčky v Spojených štátoch aj Anglicku a predaj platní prevýšil sumu 30 miliónov kópií. Aj ďalšie obdobie mali úspešné, dokumentovali ho hity Too Much Heaven, Tragedy, You Win Again, Ordinary Lives, Secret Love, Alone a posledný s názvom This Is Where I Came In.

Robin a Maurice Gibbovci boli dvojčatá, starší bol Robin. Základnú školu absolvovali v Manchestri, strednú už v austrálskom Brisbane. Robin mal dve deti z prvého manželstva, syna Spencera Davida a dcéru Melissu. Druhýkrát sa oženil 31. júla 1985, vyvolenou bola herečka Dwine Murphy. Mali jedného syna, ktorý dostal meno Robin John. Robin pri koncertoch nehral na žiaden nástroj. Doma hral na klavíri, muzikantsky ho ovplyvnili Roy Orbison, Beatles a Otis Redding. Robin vydal štyri sólové albumy.

Maurice sa narodil 30 minút po Robinovi, mal rovnaké vzdelanie ako Robin. Oženil sa 18. februára 1969 so speváčkou Lulu, manželstvo vydržalo do roku 1974. Druhýkrát sa ženil 17. októbra 1975, za manželku si zobral Yvonne Spenceley. Narodili sa im dve deti, syn Adam Andrew a dcéra Samantha. Maurice bol ovplyvnený skupinami Everly Brothers, Beatles a Beach Boys. Hral na gitare, basgitare a klávesových nástrojoch.

V anglickom singlovom TOP 40 rebríčku mali Bee Gees 31 skladieb, päť z nich na prvom mieste. V Spojených štátoch o jednu menej, deväť z nich na prvej pozícii. Vydali 24 albumov, k tomu 17 live a kompilačných albumov. Názov Bee Gees bol vytvorený zo skratky písmen B. G., teda Brothers Gibbs. S jednou prestávkou na začiatku 70. rokov účinkovala trojica bratov až do roku 2003, keď jeden z dvojičiek, Maurice Gibb zomrel náhle 12. januára 2003 vo veku 53 rokov v Miami na Floride. Druhý z dvojičiek Robin Gibb zomrel v Londýne 20. mája 2012 vo veku 62 rokov.