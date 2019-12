Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Internetom sa šíri virálna výzva českého veterinára: Prosím, neubližujte kaprom tým, že im dáte slobodu!

Výzva českého veterinára na lepšie zaobchádzanie s vianočnými kaprami sa stala virálnou. Opísal, čím všetkým si ryba musí prejsť, kým sa dostane na štedrovečerný stôl.

BRATISLAVA 18. decembra - Kapor plávajúci vo vani je neodmysliteľnou súčasťou tradičných Vianoc. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, čím všetkým si musí prejsť, kým sa dostane k vám domov? Český veterinár Jiří Žák zverejnil na svojom Facebookovom profile výzvu, v ktorej prosí ľudí, aby si nekupovali živé kapry a neprenášali ich domov v igelitových taškách. Upozorňuje aj na to, že vypúšťanie kapra na „slobodu“ nie je vôbec dobrý nápad.

Kapor prežíva stres

Kapor pred usmrtením a spracovaním prechádza podľa jeho slov veľkou dávkou stresu. „Mali by sme si uvedomiť, že kapor vníma, dokáže cítiť bdelosť a stres, a preto by sme mali dbať na to, aby sa s ním zaobchádzalo šetrne a s rešpektom, ako s každým živým tvorom,“ prihovára sa veterinár k ľuďom.

Nevypúšťajte kapra na slobodu

Žák pripomína, že súčasný zákon v Čechách na ochranu zvierat proti týraniu zakazuje opustenie zvieraťa, obzvlásť pokiaľ to nie je vhodné z hľadiska stavu zvieraťa a podmienok prostredia, do ktorých ma byť zviera vypustené. „Vypúšťanie kapra späť do prírody by malo byť prežitkom a nie tradíciou,“ myslí si.

Ďalej hovorí o tom, že kapor počas celej svojej náročnej cesty z rybníkov do predajných kadí až po jeho následný transport v taške spotrebiteľa a umiestnenie do neprirodzeného prostredia vane v domácnostiach nie je fyzicky pripravený na vypustenie do svojho prirodzeného prostredia. Hoci to ľudia môžu robiť s dobrým úmyslom.

„Takýto kapor má naozaj minimálnu šancu na prežitie a už skôr tento fakt dokázali niektoré odborné štúdie,“ dodáva veterinár. Kapor podľa slov veterinára len veľmi ťažko nesie teplotné rozdiely a prežíva tepelný šok. Môže to viesť až k tzv. autointoxikácii, teda otráveniu organizmu kapra vlastným produktom metabolizmu.

Ryba sa dusí zaživa

Kapra by sme nemali prenášať v nepriedušných igelitových taškách, ktoré sa prilepia na jeho telo a znemožňujú mu otvárať ústa a pohybovať sa. „Kvôli tomu sa ryba dusí doslova zaživa,“ hovorí veterinár a dodáva, že prostredie vane a chlórovanej pitnej vody nie je v žiadnom prípade vhodné prostredie.

Ak nemáme v usmrcovaní kapra prax, alebo sme neistí, veterinár odporúča nechať si kapra usmrtiť predajcom ,čím prejdeme nepremyslenému a nešetrnému zaobchádzaniu so živou rybou.

Vyhnime sa zbytočnému utrpeniu

„Zakazovať ľuďom tradíciu živých vianočných kaprov by šlo len veľmi ťažko. Ak nedokážeme živému kaprovi zabezpečiť aspoň primerané podmienky a okolnosti, mali by sme zvážiť, či nie je lepšie požiadať o usmrtenie kapra už pri predaji. Môžeme tým totiž kapra ušetriť nadbytočného stresu, ale aj prípadného utrpenia,“ uzavrel Žák.