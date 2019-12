Frustrujú vás preplnené kontajnery cez Vianoce? Stačí spraviť jednu banálnu vec a vyhneme sa im

Lenka Miškolciová

Frustrujú vás preplnené kontajnere cez Vianoce? Stačí spraviť jednu banálnu vec a vyhneme sa im

Vianoce by sme pokojne mohli nazvať aj sviatkami odpadu. Preplnené kontajnery sú príčinou frustrácie mnohých. Pritom sa im však vieme vyhnúť jednou úplne banálnou vecou.

Preplnené kontajnery cez Vianoce frustrujú každého. Pritom sa im dá úplne jednoducho zabrániť. — Foto: Reprofoto Youtube

BRATISLAVA 19. decembra - Vianoce sú nielen najkrajšie sviatky roka, ale aj sviatky, kedy tvoríme najviac odpadov. Dalo by sa povedať, že sú to aj sviatky odpadov. Nikdy počas roka nezáleží viac na tom, aby sme triedili odpady správne. Nestláčanie obalov je celoslovenský problém.

Viac sa o ňom dozviete v predvianočnom videu organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK s názvom „Stláčajte, prosím, OBALY!“.

Nestláčanie odpadov vedie k preplneným kontajnerom aj horšej recyklácii

Nestláčanie obalov je totiž celoslovenským neduhom, ktorý prispieva k zhoršovaniu úrovne triedenia odpadov, a následne sa dosahujú aj horšie výsledky pri recyklácii. Práve v období Vianoc je jeho výsledkom extrémne rýchle zapĺňanie, ba až prepĺňanie kontajnerov na triedený zber. Problém sa týka predovšetkým kontajnerov na papier a plasty. Nestláčanie obalov sa týka napríklad papierových krabíc, PET fliaš a iných plastových obalov, plechoviek od nápojov a nápojových kartónov.

Jedným z dôsledkov nestláčania obalov je aj znehodnocovanie obsahu kontajnerov a často aj vyhadzovanie recyklovateľných druhov odpadov do nádob na zmesový komunálny odpad. Prečo to tak je?

Odpovedať môžeme pomocou jednoduchého príkladu. Predstavme si napríklad kontajner na papier, ktorý sa rýchlo zaplní nestlačenými krabicami (napr. od elektroniky). Ktokoľvek, kto ide s triedeným zberom v rukách k preplnenému kontajneru, má v zásade 3 možnosti: vrátiť sa s ním domov, vyhodiť odpad vedľa kontajnera alebo vyhodiť odpad do ktoréhokoľvek iného kontajnera, napr. do plastov alebo veľmi často do kontajnera na zmesový odpad, čím sa materiál vhodný na recykláciu dostane v lepšom prípade na energetické zhodnotenie do spaľovne odpadov, na väčšine územia Slovenska ho však čaká najhoršie miesto pre odpad, a tým je skládka.

Viac o tom, prečo je dôležité stláčať obaly, sa dozviete vo videu YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti, ktoré sa pravidelne venuje témam, ako je zero waste, triedenie a recyklácia odpadov a ekovýchovné aktivity pre verejnosť.