Klaudia Fiolová

Dnes o 12:50 čítanie na minútu Chváli ho celé Česko: Majiteľ obchodu našiel obálku s peniazmi. Vrátil ich a odmietol aj odmenu

Hoci poctivý nálezca mal zo zákona nárok na 10 % zo sumy, odmietol si zobrať peniaze.

Nálezca je majiteľom malého obchodu s potravinami — Foto: reprofoto: iDnes.cz, TASR

PARDUBICE 18. decembra - Šľachetní a dobrosrdeční ľudia stále existujú. Majiteľ malého obchodu s potravinami v susednom Česku našiel obálku plnú peňazí. Keď ju otvoril zistil, že je to niekoho celá výplata, lebo bola priložená aj výplatná páska a aj stravné lístky. Po náleze hneď kontaktoval policajtov, ktorým všetko odovzdal a nezabudol im ukázať ani kamerový záznam, aby vedeli identifikovať majiteľa.

Nálezca mal nárok na 10 % z nájdenej sumy, no on ju odmietol

Aj vďaka výplatnej páske policajti zistili, kto je majiteľom obálky. „Obchodník muža nepoznal, ale dal nám kamerový záznam a obálku s peniazmi v hodnote 17 400 českých korún,“ povedal hovorca pardubickej mestskej polície pre portál iDnes.cz. Peniaze nechal na policajnej stanici so slovami, že bude rád, keď nájdu majiteľa, lebo mu výplata určite chýba.

Keď polícia vypátrala adresu majiteľa, prišli muži zákona za ním domov. Starší muž si všimol, že policajti stoja pri dverách a najprv sa zľakol. Keď sa ho ale opýtali, či prednedávnom nestratil obálku s peniazmi, potešil sa. Neveril, že ich ešte niekedy uvidí. Vďaka pohotovému kroku Vietnamca ale peniaze dostal naspäť. Hoci poctivý nálezca mal zo zákona nárok na 10 % zo sumy, odmietol si zobrať peniaze. „Mám svoju prácu a vlastné peniaze. Takže cudzie nepotrebujem. Urobil som to pre to, lebo je to správne rozhodnutie," povedal pán Nguyen.