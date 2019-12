Spoznali by ste ich? Takto dnes vyzerajú detské filmové hviezdy z obľúbených vianočných filmov

Ľubomíra Somodiová

Deti z obľúbených vianočných filmov sa rok čo rok objavujú na televíznych obrazovkách. Hoci stále vyzerajú rovnako, v reálnom živote sú z nich dospelí ľudia. Čo robia dnes a ako vyzerajú?

BRATISLAVA 22. decembra - Aké by to boli Vianoce bez detí? A aké by to boli vianočné filmy bez obľúbených detských hrdinov?

Perinababa - Jakubko/Emnauel Hason

Emanuel Hason Foto: Youtube, Facebook/Emnanuel Hasson

Magická rozprávka od režiséra Juraja Jakubiska v ktorej, ako inak, dobro zvíťazí nad zlom, patrí k vianočným klasikám. Jakubko, ktorého ako malého chlapca zachránila čarovná „Perinbabka" s ňou trávi svoj celý nesmrteľný život. S veľkou radosťou jej pomáha snežiť až sa neskôr zahľadí do Alžbetky. Túži sa vrátiť na"svet". Aj keď už z oblakov prichádza dole v podaní nemeckého herca Tobiasa Hoesle, jeho detskú podobu stvárnil herec Emanuel Hason.

Ten sa po stvárnení nezabudnuteľnej postavy Jakubka venoval viac dabingu. Svoj hlas prepožičal napríklad Chandllerovi z kultových priateľov. Keďže daboval dlhé roky, zatúžil po zmene. Keď sa dal na kurz maséra, stalo sa niečo nečakané, nešťastne spadol, stratil reč a pamäť, odrezali mu aj prsty na nohách. Postupne sa musel učiť komunikovať a fungovať nanovo.

S tebou má baví svet - Matýsek/Lukáš Pelánek a Pepín/Cyril Křupala

Lukáš Pelánek Foto: Youtube,Facebook/ Lukáš Pelánek

„Matísek se posrál"! Je to len jedna z mnohých známych viet z filmu, ktorí už roky pred televíznymi snímačmi rozosmieva celé generácie. Humor Júliusa Satinského z filmu robí nezabudnuteľnú klasiku. Do toho sa pripájajú skvelé herecké výkony detského obsadenia. Najmladší z nich, Matísek, ktorého stvárnil Lukáš Pálenak je dnes veľký chlap a údajne pracuje ako poštár. Pepína, ktorého si zahral Cyril Křupala, je dnes napríklad úspešný manažér.

Cyril Křupala. Foto: Youtube, Facebook/ Cyril Křupala

Pelíšky- Uzlinka/ Sylvie Koblížková

Sylvie Koblížková. Foto: Reprofoto: CSFD, Facebook: Silvie Koblížkova

Bez Pelíšok si nevieme predstaviť Vianoce už 20 rokov. Česká komédia zasadená do konca 60. rokov sa len málokomu nedostala pod kožu. Dnes má 35 rokov. Jednu z detských postáv si zahrala Sylvia Koblížková. V tom čase mala 14 rokov. Síce sa snažila dostať na konzervatórium, ale neúspešne.

Jednu dobu pracovala ako barmanka a vyštudovala manažérsku školu. Herectvo však nezavesila na klinec. Vždy, keď sa jej naskytne príležitosť, rada sa ujme hereckej úlohy. Hrala napríklad v českých Rodinných putách a Veľmi krehkých vzťahoch. Na čas z nej bola aj divadelná herečka.

Pipi sa pripravuje na Vianoce - Pipi

& Foto: Youtube/ Wikimedia

Jedno z dobrodružstiev sympatickej nezbednice sa odohráva v čase vianočných sviatkov. Pipi ich pojala úplne po svojom a postarala sa o veľkú zábavu. Film bol natočený ešte v roku 1960, no stále nestratil svoje čaro. Herečka Inger Nilsson dala filmovej Pipi dala nezabudnuteľné kúzlo. Rola ju preslávila nielen v rodnom Švédsku, ale po celom svete. Diváci si ju spájali celý život práve s touto postavou a ešte dnes v nej ľudia na ulici vidia malú Pipi.

Sám doma - Kevin/Macaulay Culkin a jeho starší brat Devin Ratray

Macaulay Culkin. Foto: Youtube/Instagram Macaulay Culkin

Žiadne Vianoce sa nezaobídu bez vianočnej klasiky, ktorou je bezpochyby rodinný film Sám doma. Príbeh chlapca, ktorý namiesto vianočných prázdnin so svojou rodinou zostal sám doma a musel čeliť náhlemu prívalu slobody aj nebezpečenstvu v podobe nebezpečných zločincov, patrí k najobľúbenejším vianočným filmom už 25 rokov. Detskému hercovi Macaulayovi Culkinovi priniesla rola Kevina veľkú slávu a ohromné množstvo peňazí.

Jeho dospievanie nebolo jednoduché. V 14 sa legálne osamostatnil od rodičov, ktorí vychovávali ďalších šesť detí. V 17 už bol ženáč. Vzal si rovnako starú herečku Rachel Minerovovú. Manželstvo im vydržalo dva roky. Nevyhol sa ani drogám.

Dnes sa venuje maľbe, písaniu a spevu. V roku 2006 napísal experimentálny román Junior a tri roky už hráva v parodickej rockovej kapele The Pizza Underground.

Devin Ratray. Foto: Csfd, Facebook/Devin Ratray

Film Sám doma bol pre Devina Ratraye veľkým zlomom v kariére. Krátko na to, čo si zahral staršieho brata Kevina McCalistra dostal rolu v komédii Denis-postrah okolia. Objavil sa aj v komédii Princ a ja. V posledných rokoch hrá hlavne v seriáloch.

Láska nebeská- Sam/Thomas Brodie-Sangster

Najroztomilejšia rola filmu Láska nebeská bola rozhodne tá Samova. Vyrovnával sa so smrťou mamy a zároveň sa zamiloval do svojej spolužiačky. Dnes má Thomas Brodie-Sangster 29 rokov. Je úspešným hercom. Zahral si napríklad v seriály Hra o tróny, vo filme News alebo Labyrint. Okrem toho sa venuje modelingu a hudbe.