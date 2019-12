Marián Balázs

Bývalý policajt: Snažia sa všetko hodiť na Kočnera. Ak sa nezmenia ľudia vo vláde, celé sa to zametie pod koberec

Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bol bývalý policajt Branislav Diďák.

BRATISLAVA 14. decembra – Marian Kočner a ďalšie tri osoby sú obžalované v súvislosti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V súčasnosti sa čaká na vytýčenie hlavného pojednávania. Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bol bývalý policajt Branislav Diďák.

Ten v rozhovore spomína, že pre Kočnera bolo v období po vražde Jána Kuciaka nepredstaviteľné, že by sa ocitol vo vyšetrovacej väzbe. „Bol si tak sebaistý, čo vidno aj z jeho komunikácie z Threemy, ktorú súd uznal ako dôkaz, že toto nepredpokladal. Keby to vedel, určite by sa už nenachádzal na území Slovenskej republiky, ale odišiel by,“ povedal pre Dobré noviny Branislav Diďák a dodal, že celá situácia je ešte horšia, ako vyzerá, pretože ešte stále nie je odkrytá celá Kočnerova komunikácia z Threemy.

Chorý systém, kde nefunguje elementárna spravodlivosť

„Vidíme tu chorý systém, chorý organizmus štátu. Nefunguje elementárna spravodlivosť, štát a polícia sú napadnuté rakovinou,“ hovorí. Ak sa ľudia nevedia dovolať spravodlivosti a prerastá mafia, nefunguje v štáte podľa Diďáka vraj nič.

Zároveň ale vysvetľuje, že to, že osoby ako Kočner sú vo väzbe, znamená obrovský posun. Vláda podľa neho vraj musela reagovať na tlak ulice, ktorý po vražde mladých ľudí vznikol. Otázkou podľa neho ale je, ako sa štát a štátostrana postavia k tomu, že stopy vraždy mladých ľudí vedú aj k ďalším ľuďom a nielen ku Kočnerovi.

Pripomína tiež, že bol rozpustený vyšetrovací tím vraždy Kuciaka, čo je pre neho nepochopiteľné. Momentálne však podľa neho pred voľbami panuje neistota. „Je tu určitá snaha osôb v pozadí hodiť všetko na Kočnera a jeho bandu, a ostatní nejak preplávajú. Ak po voľbách nepríde zmena a neprídu ľudia, ktorí dajú polícii voľné ruky, aby mohla vyšetrovať, tak sa to nejako, ako to už na Slovensku býva, zametie pod koberec,“ povedal na rovinu bývalý policajt a vyšetrovateľ.

Títo ľudia sa vraj budú brániť, aby sa systém nezmenil. „Oni chcú, aby tento systém zostal. Im ide o všetko,“ hovorí o oligarchoch a ľuďoch v pozadí. Diďák dokonca tvrdí, že jemu a ďalším ľuďom, ktorí sa snažia alebo snažili o reformu polície, už bola sľubovaná odveta. Podľa neho zároveň veľa dobrých policajtov a vyšetrovateľov, ktorí neustáli tlak od nadriadených, odišlo v poslednom období do civilu.

Treba nájsť odvážnych a silných ľudí

Diďák tvrdí, že doteraz sa tu budoval štát prerastený mafiou, ale na to, aby sme to zmenili, nemusíme hľadať nič nové. Odkazuje tak na európske štáty, kde existuje ako sofistikovaný organizovaný zločin, tak aj sofistikované metódy boja proti nemu.

„Musíme rátať s tým, že tam zahynuli prokurátori a policajti a obávam sa, že to čaká aj nás. Mafia sa nevzdá," vysvetľuje a dodáva, že treba nájsť odvážnych a silných ľudí, ktorí to budú chcieť zmeniť, a učiť sa od spojencov - my tu vraj nič nové nevymyslíme.

Viac o tom, o nahrávke exministra financií Jána Počiatka a bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, či o tom, čo treba v polícii zmeniť, sa dozviete v priloženom videorozhovore.