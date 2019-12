Slovensko dostalo do vienka množstvo prírodných krás. Medzi ne bezpochyby patria aj Vysoké Tatry. Slovenské veľhory sa dostali do výberu cestovateľského projektu Hike The World a nachádzajú sa tak vo vskutku exkluzívnej spoločnosti. Veď posúďte sami v tomto krásnom videu!