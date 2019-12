Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Kamila spočiatku šila kabelky v obývačke na zemi. Dnes vyrába kožené výrobky, ktoré idú na dračku

V Rožňave sa vyrábajú ručne šité kabelky, ktoré sú ručne upravené na mieru každému zákazníkovi.

Kamila ručne šije kabelky, ktoré oslovia hneď na prvý pohľad — Foto: Facebook/Ammyla

BRATISLAVA 4. decembra - Šikovná Slovenka Kamila Gemerská stojí za značkou Ammyla, ktorá ponúka ručne šité kabelky. A to nie hocijaké. Produkty sú vyrábané len na Slovensku a zakladateľka dbá na to, aby každý jeden bol originál. Občasné šitie kabeliek počas štúdia sa premenilo na úspešné podnikanie, o ktorom Kamila na začiatku ani nesnívala.

Kedy ste začali vyrábať kabelky?

Tento rok je to už 10 rokov, čo vznikli prvé kabelky Ammyla. Značka sa začala formovať už počas môjho štúdia na vysokej škole, a hneď po promóciách som sa do šitia kabeliek pustila naplno. Spočiatku som šila kabelky doma na starej Veritaske, strihala som v obývačke na zemi, žehlila na kuchynskom stole. Neskôr sme sa presťahovali a získala som k dispozícii samostatnú izbu, no ani to nevydržalo dlho. Práca mi začala prerastať cez hlavu, tak mi začala vypomáhať švagriná Martina. Práve to bol prvý kľúčový moment pre rozvoj značky. Prenajala som priestory, kde sme si zriadili prvú dielňu. Medzičasom sa mi narodili dvaja synčekovia, firma rástla, pribúdali noví kolegovia a dnes je nás vo firme už 5. Keďže som momentálne na materskej, veľkú časť zodpovednosti za chod firmy prebral môj manžel, ktorý postavil na nohy náš web, stará sa o organizáciu a administratívu a zároveň vyrába nové modely kabeliek.

Študovali ste to na škole, alebo ste sa zdokonalovali len doma?

Študovala som Propagačné výtvarníctvo na ŠUV v Košiciach, Výtvarnú výchovu a umenie v Prešove a nakoniec Maľbu v Banskej Bystrici. Moja mamka je textilná inžinierka a celkovo je celá naša rodina dosť umelecky založená. Keď dáte toto všetko dohromady, vyjde vám z toho Ammyla taká, akú ju poznáte. Mamka, ktorá ma učila šiť a konštruovať strihy, ma naučila precíznosti. Neodpustila mi žiadny krivý šev, neodstrihnutú nitku, či zle podlepenú látku. Ach, koľko som sa napárala. Stále sa učím a snažím sa zdokonaľovať. Celý proces tvorby je o skúšaní nových vecí, nových postupov, technológií či materiálov. Takto som sa pred dvoma rokmi pustila do práce s kožou. Bez väčších skúseností, formou pokus-omyl som vyrobila prvé kožené kabelky. Keďže som nemala stroj na šitie kože, strih som skonštruovala tak, že boli spájané prostredníctvom nitov. A vyšlo to. Tieto kabelky sú dodnes jedny z najobľúbenejších kúskov z našej ponuky Dnes už máme príslušné stroje a ponuka kožených výrobkov sa rozrastá o množstvo ďalších modelov tašiek či batohov.

Kde beriete inšpiráciu?

Nápadov mám, našťastie, vždy plnú hlavu. Premýšľam nad nimi pri bežných domácich činnostiach alebo pred spaním. Vizualizujem si ich, mením, okresávam, niečo vypustím, špekulujem, čo by sa ako dalo, a potom si ich upratujem v hlave do jednotlivých „šuplíčkov“ na neskoršie použitie. Niektoré takto uložené nápady čakajú na svoju chvíľu aj niekoľko rokov. Málokedy si nápady kreslím, čo je škoda, lebo na mnohé veci postupne zabudnem. Často ma nápad prepadne úplne nepripravenú, napríklad v spánku. Občas sa mi kabelky snívajú, čo vás asi neprekvapí. Inšpiruje ma aj materiál. To je opačný proces, keď si musím materiál ohmatať, dotknúť sa kože, priložiť jednu látku k druhej, vtedy zistím, čo by sa z toho dalo vyrobiť. Často navrhujem aj sama pre seba. Už som si niekoľkokrát navrhla nejakú tašku či batoh, ktorý sa potom ujal aj u zákazníkov. Tak vznikla napríklad najpredávanejšia kabelka Chloe, alebo keď sa mi narodil druhý synček, vymyslela som batoh Alex, ktorý sa dá nosiť aj ako kabelka, ale aj ako taška na kočík. Celkovo moja tvorba odráža môj vkus, preto je aj ucelená a plynulá, jednotlivé kolekcie na seba nadväzujú. Všetko sú to veci, ktoré by som aj ja sama nosila, a aj nosím.

Vďaka stránke sashe je veľa ponúk na kabelky. Čím sa líšia vaše od ostatných?

Ammyla má už desaťročnú tradíciu a ľahko rozpoznateľný štýl. Máme množstvo zákazníčok, ktoré sa k nám neustále vracajú. Práve kontakt so zákazníkom je pre nás kľúčový. Ak je to možné, snažíme sa vyhovieť aj špecifickým požiadavkám, napríklad ak niekto chce vegánsku verziu batoha bez kožených prvkov, nerobí nám to problém. Každá kabelka je vyrábaná špeciálne pre konkrétneho zákazníka a tak k nej aj pristupujeme. Výnimočná kabelka pre výnimočnú ženu. Zároveň sa snažím ľuďom priblížiť našu tvorbu aj prostredníctvom sociálnych sietí či blogov. Niekedy „pozývam“ ľudí do zákulisia, do dielne či k nám domov, a poodhalím čo-to z procesu tvorby. Občas dokonca poprosím fanúšikov, aby mi pomohli s rozhodovaním pri navrhovaní nových modelov, napríklad vybrať farbu či motív. Práve komunikáciou so zákazníkmi či fanúšikmi sa snažím ukázať, že sme „naozajstní“. Že nie sme len anonymní ľudia sediaci za šijacími strojmi niekde v obrovskej fabrike. Ammyla je skupina mladých ľudí, nadšencov z Rožňavy, ktorí majú radi svoju prácu a úprimne sa tešia z každého menšieho či väčšieho úspechu.

Robíte len na objednávky?

Kabelky sú šité vždy pre jedného konkrétneho zákazníka, čo im do určitej miery dodáva nádych výnimočnosti. Zákazníci si už zvykli na to, že na Ammylu sa čaká a nemajú s tým problém. Zároveň tým vzniká priestor na menšie zmeny alebo úpravy. Napríklad na zmenu farby podšívky, čo by už u skladových kabeliek nebolo možné. Bohužiaľ, nemáme priestor a ani čas na to, aby sme šili veci na sklad. No hoci sú čakacie doby dlhšie, vždy sa snažíme zákazku vyrobiť v čo najkratšej možnej dobe.

Ktoré kabelky majú ľudia najradšej?

Nedávno som sa pri prechádzaní galérie pristavila pri niekoľkých modeloch, ktoré sú v ponuke už 7 rokov, a stále je o ne záujem. Samú ma to trochu zaskočilo. Sú to aktovky, ktoré sa stali akousi kultovou záležitosťou Ammyly. No ak sa pozrieme do súčasnosti, najobľúbenejšie sú modely Lana. Tie sú vyrobené z veľmi príjemnej tkaniny podobnej zamatu či jelenici, ktorá veľmi šikovne imituje kožu. V kombinácii s pravou kožou, ktorá je použitá na rúčkach, je taška veľmi príjemná ako na pohľad, tak aj na dotyk. Kabelka Lana je dostupná v širokej škále krásnych farieb, takže si vyberie naozaj každý. Zákazníčky majú neraz problém vybrať si tú svoju farbu, keďže sú krásne všetky. Novinkou sú batohy Hugo, ktoré sú šité z kože v kombinácii s látkou, ktorá je ručne potlačená autorskými motívmi v našej dielni. Tieto batohy zaujali nielen svojim vizuálom, ale aj praktickosťou. Nakoniec spomeniem aj maľované kabelky, ktoré maľujem ručne a sú to exkluzivitky, ktoré vznikajú vždy len ako jediný kus. Tieto kabelky mi čiastočne suplujú deficit, ktorý som pociťovala, keď som už nestíhala maľovať väčšie veci.