Hodinový manžel Tomáš: Niekedy si ma volajú aj na výmenu žiarovky. Nielen ženy, ale aj muži

Tomáš je hodinový manžel. Hoci si z názvu jeho práce často robia ľudia srandu, on si z toho ťažkú hlavu nerobí. Keď je človek zaneprázdnený, alebo má jednoducho obe ruky ľavé, rád mu pomôže.

Hodinový manželia si poradia skoro so všetkým. — Foto: Pexels/Life of Pix

BRATISLAVA 28. novembra - Hodinový manžel je pojem, ktorý našim starým mamám veľa nehovorí. Dnes však záujem o služby mužov, ktorí prídu na zavolanie a pomôžu vám v domácnosti s prácou, na ktorú si netrúfate, narastá.

Jedným z nich je aj Tomáš. V minulosti pracoval ako strojník na lodi, stále ho to však lákalo domov. „Nevyhovovalo mi už byť šesť mesiacov od domova,“ povedal s dodatkom, že pri návrate domov chcel zúžitkovať skúsenosti, ktoré nadobudol. Rozhodol sa, že sa vrhne na prácu hodinového manžela.

Služby hodinového manžela nevyužívajú len ženy. Na snímke je s klientom, hercom, Lukášom Latinákom. Foto: Facebook/ Hodinový manžel

Volali ho len za účelom výmeny žiarovky

Cudzie mu nie sú žiadne domáce práce. Dokáže namontovať garnížu, navŕtať dvere, vymeniť batérie či opraviť WC. „Viem aj vymaľovať alebo čokoľvek namontovať či zmontovať nábytok,“ priblížil svoje zručnosti.

Najčastejšie ho podľa jeho slov volajú ľudia na výmenu batérií, sifónov, opravu toaliet či na montážne práce. Stalo sa však, že ho zavolali aj len kvôli výmene žiarovky.

Tomáš si poradí takmer so všetkým. Foto: Pixabay/jarmoluk

Tomáš už navštívil mnoho domácnosti. Niekdy sa mu stáva, že niektorí klienti nad ním stoja a komentujú, čo má robiť. Dokonca sa dostal už aj do mierne rozpačitej, no vtipnej situácie. „Raz som vŕtal do panelu diery a pani zákazníčka (taká staršia pani) sa na mňa uprene celý čas pozerala a komentovala, že takú vŕtačku ešte nevidela a že ako dobre to vŕtam a tak,“ zaspomínal si s úsmevom.

Kto by si myslel, že služby hodinového manžela využívajú len slobodné ženy, mýlil by sa. „Volajú nás aj vydaté ženy, respektíve rodiny, ale aj samotní muži. Väčšinou sú to normálni bežní ľudia, ktorí si nevedia doma pomôcť sami alebo nemajú na to čas pri ich pracovnej vyťaženosti,“ ozrejmil.

Ľudia majú niekedy naozaj zvláštne požiadavky. Foto: Facebook/ Hodinový Manžel

Manžel na hodinu?

Samotný názov hodinový manžel evokuje množstvo vecí. Jednou z nich je aj poskytovanie sexuálnych služieb. Z Tomáša si vtipkári často robia práve preto srandu. On to berie s nadhľadom. „Je to tá veselá časť tejto práce, nemôže byť všetko predsa len vážne,“ konštatuje.

Jeho povolanie má však aj temnú stránku. Keďže celý deň „majstruje“, keď musí doma niečo „kutiť“, nie je veľmi nadšený. „Viete, ako to je, obuvníkové deti chodia bosé," hovorí. „Chuť nejako extra nemám, „namajstrujem" sa dosť v práci.“

Momentálne vo firme Hodinový manžel, v ktorej pracuje, nemajú žiadnu kolegyňu - hodinovú manželku. Priznal sa, že hoci toho vie veľa, v niečom predsa len nevyniká: „Napríklad obklady, dlažby, rekonštrukcie, murárčina. Nedá sa robiť všetko." Napriek tomu sa medzi jeho kolegami nájdu odborníci aj na tieto činnosti.