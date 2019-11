Klaudia Fiolová

Dnes o 16:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najväčšia veľryba na svete má srdce vo veľkosti auta. Jeho tlkot prvýkrát zaznamenali na videu

Podľa záznamov, ktoré vedci získali z prístroja prišli k záveru, že srdce veľryby bije 4 až 8-krát za minútu. Najnižšia nameraná frekvencia bola dva údery za minútu. V prípade ľudí je rýchlosť srdca približne 100 úderov za minútu

— Foto: Stanford News

STANFORD 27. novembra - Prvýkrát v histórii morskej biológie sa vedcom podarilo nahrať tlkot srdca najväčšej veľryby na svete, vráskavca obrovského. Je to najväčší súčasný žijúci živočích a podľa doterajších informácií aj najväčší živočích vôbec, aspoň z hľadiska hmotnosti. Výsledky, ktoré vyšli v odbornom magazíne PNAS, prekvapili aj samotných vedcov. Tie poukazujú na to, že táto veľryba má extrémne nízku tepovú frekvenciu.

Veľryba má najväčšie bijúce srdce na Zemi

Srdce vráskavca obrovského vedci prirovnávajú k veľkosti auta. Veľryby dokážu narásť až do výšky 30 metrov a môžu vážiť aj 170 ton. Táto váha sa približuje k váhe 30 slonov dokopy. Veľryba môže dosahovať takúto veľkosť len vďaka tomu, že žije v oceánoch. Na pevnine by takto veľké zviera neprežilo. Aj vyhynuté dinosaury mali približne polovičnú výšku a váhu. Práve vďaka ich veľkosti im mohlo narásť srdce až do rozmerov auta. Doposiaľ si so srdcami veľrýb nevedel poradiť žiadny existujúci prístroj. Autori tejto štúdie museli vyvinúť špeciálny prístroj, ktorý vie identifikovať srdce veľryby. Biológovia zo Stanfordskej univerzity vytvorili elektrokardiograf, ktorý pripevnili na telo tejto veľryby.

Srdce veľryby bije niekedy len dvakrát za minútu

Podľa záznamov, ktoré vedci získali z prístroja, prišli k záveru, že srdce veľryby bije 4 až 8-krát za minútu. Najnižšia nameraná frekvencia bola dva údery za minútu. Keď sa začala pod hladinou kŕmiť, jej tep sa zvýšil o približne 2,5-násobok. Keď sa ale vynorila na hladinu, jej srdce bilo najrýchlejšie – až 25-37-krát za minútu. V prípade ľudí je rýchlosť srdca približne 100 úderov za minútu, pričom v spánku klesá na 40 úderov za minútu.