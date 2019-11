Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Slovák strávil týždeň v najväčšom slume v Indii: Deťom žiarili oči aj napriek tomu, že sa hrali v špine

Pre Miňa Debnára je cestovanie ako kniha. Kto necestuje, vidí podľa jeho slov iba prvú stranu. Fotograf a cestovateľ navštívil už množstvo krajín. Naposledy bol v pestrofarebnej Indii, z ktorej si priniesol nielen veľa pekných zážitkov, dojmov a fotiek, ale prispel aj k dobrej veci a pomohol tým najchudobnejším.

BRATISLAVA/MUMBAI 30. novembra - Miňo Debnár je fotograf a tvorca videí. Počas jednej zo svojich pracovných ciest v Indii sa rozhodol, že využije svoj čas zmysluplne: Vybral sa do najväčšieho indického slumu, aby pomohol chudobným deťom. To, že nahliadol do úplne iného sveta, než z ktorého sám pochádza, ho naučilo byť ešte viac vďačným za to, čo má

V roku 2018 ste šli do Indie na pracovnú cestu, okrem toho ste sa rozhodli aj pre dobročinný skutok. Kontaktovali ste neziskovú organizáciu Reality gives a prostredníctvom nej ste išli pomáhať deťom do mumbajských slumov. Čomu sa venuje spomínaná neziskovka a v čom spočívala vaša pomoc?

Neziskovka Reality Gives organizuje rôzne turistické prehliadky po meste, pričom 80 % výťažku z týchto prehliadok putuje naspäť do komunity na rozvoj a vzdelávanie ľudí v slumoch. Natočil som pre nich 4 promo videá a vytvoril niekoľko fotografií, ktoré slúžili na marketingové účely - fundraising a na sociálne siete.

Slumy sú ako mesto v meste

Uličky v Dharavi pripomínjú labyrint. — Foto: Miro Debnár

Dharavi je jeden z najväčších a najhustejšie zaľudnených slumov na svete. V čom sa líši život v ňom, od života v Chennai, v ktorom ste strávili niekoľko dní počas pracovnej cesty?

Chennai je v prvom rade dovolenková destinácia. Hotely, pláže a turizmus. Mumbai je obrovská metropola s rozvinutou infraštruktúrou, filmovým priemyslom a obchodom.

Čo bolo prvé, čo vám napadlo keď ste tam vstúpili?

Prekvapila ma hustota osídlenia a úzke uličky, ktoré pripomínali labyrint. Bolo veľmi ľahké sa tam stratiť. Slumy sú ako mesto v meste, majú tam školy, trhy, policajnú stanicu, kostoly, mešity a chrámy.

Za veci, ktoré u nás berieme ako samozrejmé, sú nesmierne vďační

V slume žije veľa ľudí, necítili ste sa stiesnene, nebolo to chaotické?

India je sama o sebe chaotická. Davy ľudí, hustá doprava a špina. V slumoch sa to znásobilo, bolo to omnoho intenzívnejšie.

Deti zo slumu snívajú o vzdelní a dobrej práci. — Foto: Miňo Debnár

Možno raz bude z neho úspešný kriketový hráč. — Foto: Miňo Debnár

Deti zo slumu snívajú o vzdelní a dobrej práci. — Foto: Miňo Debnár

Aj napriek chudobe ich oči žiaria šťastím. — Foto: Miňo Debnár

Zdá sa, že Dharavi je rozporuplným miestom. Napriek mizerným podmienkam na život, tamojší ľudia sa dokážu prispôsobiť a vyzerajú šťastne. Ako si to vysvetľujete?

Myslím si, že majú nižšie nároky na život ako my. Majú oveľa nižší životný štandard a za veľa vecí, čo my berieme ako samozrejmosť sú oni vďační. Napríklad možnosť vzdelávania alebo jednoduchá práca. Veľa detí pomáha rodičom a živia svoje rodiny. Je to úplne iný svet, na aký sme zvyknutí tu v Európe.

Zhovárali ste sa s ľuďmi zo slumov, keď áno, kto vás najviac chytil za srdce?

Myslím, že najviac ma chytilo za srdce, ako vedia prežiť aj s tým málom, čo majú. Aj napriek chudobe som tam stretol množstvo ľudí, ktorí boli spokojní. Deti hrajúce sa v špine na ulici a ich oči aj napriek tomu žiarili. Nič im nechýbalo.

Živia sa aj recykláciou

Majú tamojšie deti sny?

Deti v školách sa snažia, aby mali dobrý prospech a mohli ďalej študovať. Vedia, že vďaka vzdelaniu sa môžu uplatniť mimo slumov a nájsť si slušnú prácu. Myslím, že väčšina detí tam má sen študovať a zamestnať sa. Dostať sa z chudoby.

Predavač Kvetov. — Foto: Miňo Debnár

Golden temple - Amritsar. Pre Miňa to bolo jedno z najkrajších miest v Indii. — Foto: Miňo Debnár

Čo najkrajšie ste tam videli?

Pamätám si, ako som navštívil jednu školu, ktorú podporovala organizácia Reality Gives. Keď deti uvideli turistu (mňa), okamžite ma obklopili, chceli sa so mnou fotiť a boli radi, že ich prišiel niekto pozrieť. Bol som zrazu obklopený asi 40 deťmi, z ktorých vyžarovalo šťastie.

Čo vám tamojší pobyt dal?

Vďačnosť. Strávil som dokopy týždeň v slumoch a mohol som bližšie spoznať ľudí, ktorí tam žijú. Taktiež pocit, že som mohol pomôcť iným.

Čím sa ľudia zo slumov prevažne živia?

Je tam rozvinutá výroba rôznych hlinených predmetov, triedene odpadu a recyklácia.

Poslednú dobu sa v slumoch rozmáha turistika. Stretli ste tam veľa turistov?

Stretol som tam zopár turistov, väčšina z nich tam bola v sprievode nejakej organizácie, pretože je tam veľmi ľahké sa stratiť. Tým, že som tam bol pomáhať, navštívili sme množstvo miest a zákutí, kde sa bežne turisti nedostanú.

Boli ste aj na miestach, kde sa točil film Milionár z chatrče?

Prechádzali sme tými uličkami/miestami a zaspomínal som si na konkrétne scény z filmu.

Ako ste sa dostali k fotografovaniu a natáčaniu videí?

Začal som s tým už na strednej škole. Najskôr ako hobby, ktoré sa postupne rozvíjalo počas štúdia na Stavebnej fakulte STU. Začal som si tým privyrábať a zapáčila sa mi tá sloboda a že robím sám na seba. Po štátniciach som vedel, že stavbarine sa venovať nebudem, ale budem sa živiť fotkou a videom.

Cestovanie je ako kniha, kto necestuje, vidí iba úvodnú stranu

Zrejme rád cestujete, prečo?

Pre mňa je cestovanie taký detox od komerčného fotenia. Môžem fotiť, čo chcem a mám úplnú slobodu. Myslím si, že cestovanie je ako kniha a kto necestuje, vidí iba úvodnú stranu.

Miňo cestuje po celom svete. — Foto: Miňo Debnár

Keď cestujete, neobmedzuje vás pocit, že musíte vyprodukovať nejaký materiál?

Úprimne, už som si na to zvykol. Naschvál cestujem s ľuďmi, čo tiež tvoria obsah a vyberáme si miesta, ktoré sú fotogenické. Keďže som neštudoval fotku, ani film práve cestovanie ma viac priviedlo k foteniu a neskôr k tvorbe videí.

Pri svojej práci ste často v zahraničí? Ako trávite čas doma?

Dalo by sa povedať, že z celého roka som dokopy asi dva mesiace preč. Jedna cesta trvá pár dní, potom som zas na týždeň doma a zas niekam letím. Ešte donedávna som mal veľa klientov, s ktorými som cestoval do rôznych krajín, ale pred pár týždňami sa mi narodil syn a najbližšie mesiace neplánujem nikam cestovať. Nové dobrodružstvo a objekt na fotenie mám teraz doma.