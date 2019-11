Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Odborník na digitálnu bezpečnosť: Fotky vašich detí sa ľahko môžu dostať do rúk človeka, ktorý s nimi bude obchodovať

Rodičia dávajú okoliu až príliš veľa informácií o svojich deťoch a často o nich prezradia viac, ako by chceli. Platí pravidlo, že čo raz dám na internet, to tam už aj navždy zostane.

— Foto: Pixabay

BRATISLAVA 12. novembra - Sociálne siete dnes dominujú v živote mnohých ľudí. Či ide o mladých ľudí alebo o rodičov. A práve tá druhá skupina, hoci možno aj nechcene, vystavuje svoje dieťa nebezpečenstvu. Často sa stretávame s tým, že šťastné mamičky sa chcú pochváliť svojím potomkom na Instagrame alebo na Facebooku.

Fotka z pôrodnice, prvý zúbok alebo prvý deň v škole. Deti majú dnes často na sociálnych sieťach dopodrobna zaznamenané ich dospievanie. S odstupom času to však nemusí byť pozitívne. Podľa prieskumu komunikačnej agentúry GETLIKE, ktorý realizoval prieskum na vzorke 503 respondentov, až 81 % zdieľaných informácií z rodinného prostredia tvoria fotografie detí. Na 99 % fotografií je pritom vidieť rozpoznateľnú tvár dieťaťa. Ide o novodobý fenomén nazývaný „sharenting“. So špecialistom na digitálnu bezpečnosť spoločnosti ESET Ondrejom Kubovičom sme sa rozprávali o tom, prečo by mali rodičia pristupovať zodpovednejšie k zdieľaniu akýchkoľvek informácií o svojich potomkoch na sociálnych sieťach.

V priloženom videorozhovore sa dozviete: