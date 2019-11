Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Viktor Vincze otvorene o ekológii a o tom, ako jeho priznanie o neplodnosti rozbúrilo verejnú debatu

Známy moderátor v rozhovore prezradil, prečo začal s príspevkami na Instagrame o ekológii a aj to, že jeho úprimná spoveď inšpirovala mnohé páry.

BRATISLAVA 9. novembra - Moderátora Viktora Vinczeho poznajú ľudia najmä z Televíznych novín, kde moderuje hlavné správy. Popri rozbehnutej kariére si ale nájde čas aj na svoje súkromie. V poslednej dobe sa zameriava aj na iné spektrum života, ktorým je ekológia.

Jedna z aktuálne najdiskutovanejších tém na svete nenecháva chladným ani jeho. On sám sa snaží žiť tak, aby šetril životné prostredie. Na sociálnych sieťach si vytvoril aj vlastný hashtag #naVinczeho, ktorý používajú ako známe osobnosti, tak aj bežní ľudia.

Viktora inšpirovala jeho manželka Adela

„Takým tým podnetom bola moja manželka a jej rodina, ktorí žijú ekologicky už dlhodobo. A tým, že som sa priženil do tejto rodiny, oni ma k tomuto životnému štýlu dostali bližšie. Začal som sa preto tejto téme venovať až to došlo do bodu, že pravidelne zverejňujem príspevky ohľadom tejto témy, a snažím sa priniesť ľuďom zaujímavé a dôležité fakty,“ rozpráva Viktor.

Najväčšou zmenou si tak moderátor prešiel hlavne v stravovacích návykoch a v zmene dopravných návykov. „S Adelou sa tak ťaháme spolu a ja som bol ten, ktorý nás tak naviedol na to, aby sme verejnou dopravou chodili všade, kde sa len dá,“ dodáva moderátor. „Nikoho nenútim chodiť verejnou dopravou. Chcem len inšpirovať ľudí k tomu, aby to vyskúšali. Možno nie každému to bude vyhovovať,“ dodal.

Za niektoré príspevky by sa dnes už hanbil

Viktor si jedného dňa uvedomil, že za niektoré príspevky, ktoré zverejnil, by sa mohol aj hanbiť a preto chcel svoj profil trošku upraviť. „Zistil som, že na Instagrame mám desaťtisíce ľudí, ktorí ma sledujú. Neskôr som z Instagramu odišiel, lebo pri prezeraní mojich príspevkov som si uvedomil, že sú tam veci, za ktoré by som sa mohol hanbiť. Dominovali tam fotky kávičiek, vyšpúlených pier a podobne. Ale keď som ich zverejňoval, tak mi to prišlo úplne v poriadku,“ hovorí s úsmevom Viktor.

Preto začal zverejňovať príspevky, ktoré majú aj náučný charakter a prinášajú ľuďom informácie o zmene klímy. Dostáva aj mnoho pozitívnych komentárov, kde mu ľudia ďakujú práve za to, že im otvoril oči.

„Práve to chcem mojimi príspevkami dosiahnuť. Inšpirovať ľudí. Mám skvelé odozvy nielen od bežných ľudí, ale aj od známych tvárí. Zrazu si začali ľudia označovať príspevky, kde cestujú MHD, hashtagom #naVinczeho, čo ma veľmi prekvapilo,“ spomína moderátor. Nedostáva však len pozitívne odozvy, ale aj negatívne komentáre.

„Je to ako keby obranný mechanizmus zo strany ľudí, pretože všetky témy a dáta, ktoré zverejňujem, sú útokom na komfort každého z nás. Hľadajú cesty, ako sa zbaviť vlastnej zodpovednosti. Na negatívne odozvy som bol pripravený, keď som sa rozhodol venovať ekologickým témam. Robím to ale pre ľudí, ktorí si z tejto myšlienky vedia niečo zobrať a inšpirovať sa,“ vysvetľuje Viktor.

„Každý vinil moju ženu z toho, že nemáme deti. Skutočný dôvod je ale niekde inde.“

Známe tváre sú viac na očiach a ťažšie sa im udržiava súkromie. To je aj prípad Viktora a Adely. Veľa ľudí v ich okolí aj verejnosť riešila práve otázku, prečo si nechcú založiť rodinu. „Prednedávnom som zverejnil na mojom Instagrame príspevok, kde som chcel informácie uviesť na správnu mieru. Mám málo spermií a je to problém, ktorý je väčší ako ja. Je to celospoločenský problém, ale málo ľudí o tom vôbec hovorí. Každý vinil moju ženu z toho, že nemáme deti. Vtedy som si povedal, že už dosť a pozrite si, čo môže byť skutočným dôvodom,“ vysvetľuje Viktor.

Koniec koncov, moderátor otvoril pomyselnú 13. komnatu a téma, ktorá sa doteraz nemedializovala, sa dostala aj k ľuďom, ktorí majú podobný problém. Ľudia nemajú odvahu o tom hovoriť ani s kamarátmi, ani v spoločnosti. „Dostávam desiatky správy denne s tým, že mi ľudia ďakujú, že som otvoril túto tému. Že môžu povedať, že majú taký istý problém ako Viktor Vincze, ktorý o tom nemá problém hovoriť. Nemalo by to byť predsa vôbec tabu,“ dodal moderátor.

„Muži na to reagujú veľmi podráždene. Hovoria mi, že to nevyzerá dobre, že som to zverejnil. Nechápem, čo na tom nevyzerá dobre, je to predsa stav, ktorý mám. Čím viac sa o tom bude hovoriť, tým lepšie,“ vysvetľuje Viktor.

S Adelou by nechcel moderovať, necítil by sa pri nej komfortne

„Mám doma najlepšiu slovenskú moderátorku. A ja mám odmoderovaní v porovnaní s ňou minimum. Čo by som pri nej predsa robil,“ smeje sa Viktor. Manželský pár má podobnú profesiu a často sa o práci bavia spolu aj doma.

Nechýba ani ten kritický pohľad jeden na druhého. Viktor neskrýva svoj obdiv voči Adele, na ktorú podľa jeho slov nemá nik. Ani on sám sa nesnaží vyrovnať jej talentu. Nikdy ale necítil krivdu kvôli tomu, že jeho žena je úspešnejšia ako on.

„My dvaja búrame mnohé zažité spoločenské vzorce, napríklad ako to, že chlap by mal byť starší vo vzťahu, pred svadbou by sa mala dvojica spoznávať dlhšie, a po svadbe by mali mať manželia do roka dieťa. Ani jeden z týchto tvrdení na nás nesedí. Ja som ale úplne spokojný s tým, ako fungujeme. Možno je to aj tým, že som fanúšikom mojej ženy už od mojich 13 rokov,“ hovorí známy moderátor.

Celý rozhovor si môžete pozrieť v priloženom videu.