Klaudia Fiolová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chcete v zime rýchlo usušiť bielizeň? Trik, ktorý poznali už naše babičky, nahradí aj drahú sušičku

Prinášame vám malý trik, vďaka ktorému bude vaša bielizeň suchá rýchlejšie aj počas zimy.

Prádlo oveľa rýchlejšie uschne, keď ho dáte do mrazničky — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 2. novembra - Častokrát sa stáva, že chceme rýchlo usušiť bielizeň, ale nemáme k dispozíciu sušičku. Ak bielizeň dostatočne nevyžmýkate, tak môže trvať aj pol dňa, kým vám uschne. V zime možno ešte výrazne dlhšie. Pamätáte si na časy, kedy naše staré matky vynášali bielizeň aj v zime, keď mrzlo, na dvor, alebo balkón, aby ich vyvesili? Mali na to dobrý dôvod.

Zmrazenie je najlepší spôsob na usušenie šiat

Tento trik vám rýchlo pomôže, aj keď nemáte k dispozícii doma sušičku. Ak máte doma chladničku so zabudovanou mrazničkou, ste zachránení. Vďaka mrazničke môžete usušiť vašu bielizeň oveľa rýchlejšie, ako keď ich necháte vyvesené na sušiaku. Stačí dať mokrú bielizeň do nylonového vrecka a položiť do mrazničky. Voda vo vnútri oblečenia najprv zmrzne. Následne sa ľad premení na plynné skupenstvo. Z tvrdého kusu oblečenia sa tak stane suchý kus.

Aj babičky sušili bielizeň vonku, keď mrzlo

Budete musieť oblečenie nechať dlhšie v mraze, ale výsledok vás prekvapí. Po vytiahnutí nezabudnite oblečenie ešte rýchlo prežehliť a môžete si ho rovno obliecť. Predídete tak aj tomu, aby sa vo vašom byte vytvorila vlhkosť a následne pleseň.