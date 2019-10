Klaudia Fiolová

Včera o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Prvá ZŠ na svete, kde sa vyučuje sokoliarstvo, je u nás. Chov zvierat takto pozitívne zmenil žiakov

Väčšinu času deti strávia v prírode. Vďaka tomu, že sa starajú o zvieratá, chodia do školy s radosťou aj cez víkendy. Počas leta navštívi školu vyše 8000 zvedavých turistov.

— Foto: Archív: ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

ŠTIAVNICKÉ BANE 29. októbra - Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické bane je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané na témy ako klimatické zmeny a vnímanie prírodného prostredia.

Vyučovanie sa uskutočňuje vo veľkej miere priamo v lesnom prostredí. Na škole žiaci chovajú dravce, sovy, kajmany, krokodíly, exotické vtáctvo, leguána zeleného, opice a ryby. O tom, ako škola vznikla a čo všetko sa deti počas rokov naučia na hodinách, nám porozprával riaditeľ školy Pavel Michal.

Sokoliarstvo im zachránilo školu

Škola bola odsúdená na zánik a na samospráve mesta Banská Štiavnica sa diskutovalo o jej zrušení. „Po mojom príchode sme začali pracovať na vytvorení kvalitného tímu, zaviedli sme predmet sokoliarstvo, určili sme si smer napredovania a pomaličky sa posúvali krok za krokom ďalej k cieľu. Prvoradý cieľ bolo zachrániť školu. Po zavedení tohto nového predmetu sme videli narastajúci záujem o školu," vysvetľuje riaditeľ školy pre Dobré noviny.

Na začiatku mala škola problém aj s dostupnosťou. Preto sa vedenie rozhodlo, že žiakom zabezpečí dopravu a bude ich prevážať mikrobus. „Zapojili sme pána na dôchodku, starosta nám nezištne zapožičal mikrobus a rozbehli sme dopravu. K dvom deťom pribudli ďalšie a ďalšie, mikrobus sme po roku odkúpili a ja som zapožičal svoj mikrobus, prijali nového vodiča a sokoliara Jožka. Ďalším rokom už sa otáčali dva autobusy denne dvakrát do mesta Banská Štiavnica. Neskôr som zakúpil na pôžičku v banke autobus, urobili sme si s pánom školníkom vodičský preukaz na autobus a vozili," spomína riaditeľ na začiatky.

Momentálne majú 190 detí v ZŠ a 58 v materskej škole. Do školy dopravujú 130 detí z inej spádovej oblasti, väčšinou mestské deti na dedinskú školu.

— Foto: Archív: ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

— Foto: Archív: ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

— Foto: Archív: ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

— Foto: Archív: ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

Neskôr k dravcom a sokoliarstvu pribudlo aj jazdectvo a chov koní

Kone a jazdectvo sú na škole ako krúžok. Aktivity ohľadom chovu zvierat a ich využitia vo vyučovacom procese pokračovali vytvorením Náučného parku Aves. Súčasťou parku je sokoliareň, kde je približne 60 dravcov a sov, areál pre exotické vtáky a veľké papagáje s možnosťou kŕmenia.

„Súčasťou tropickej exkluzívnej záhrady je aj záchranný program v spolupráci so ZOO Košice na záchranu opice - Tamarín pinčí (dva jedince), taktiež vivárium s leguánom zeleným, chameleónom, akváriami s africkými rybami, korytnačkami a krokodílmi," prezradil Michal. Škola je zapojená aj do ďalších záchranných medzinárodných projektov Orliak východný v spolupráci so ZOO Moskva a Orliak bielohlavý v spolupráci so ZOO Liberec.

„Deti učíme aj umelo inseminovať dravce, žiaci odoberajú biologický materiál samcovi orla stepného. To posledné má na starosti len jedna žiačka, lebo ju orol považuje za partnera," vysvetľuje riaditeľ. Je to vraj veľmi odborná zručnosť žiakov, na základe tejto skúsenosti sa môžu uplatniť vo významných záchranných programoch.

O všetky zvieratá okrem krokodílov sa starajú žiaci

Žiaci chodia do školy aj cez víkendy alebo prázdniny, pretože majú zverené dravce a sovy, ale aj kone. „Je neuveriteľné vidieť, ako deti samé, ale aj s rodičmi a starými rodičmi sú v nedeľu v škole, a dokonca sa tešia a dobrovoľne," hovorí riaditeľ školy s radosťou.

Počas leta je škola otvorená denne aj pre verejnosť. Žiaci sprevádzajú turistov po areáli, vysvetľujú a prezentujú. Týmto sa naučia komunikovať a získajú komunikačné schopnosti. Školu počas leta navštívilo približne 8000 turistov a počas mesiacov apríl až jún tak v rámci školských exkurzií školu navštívi 3500 žiakov a študentov.

„Ďalším našim hodnotovým cieľom je vychovať slušné deti a deti pozorné voči okoliu, starším občanom, ale aj chlapcov k dievčatám. Snažíme sa čo najviac byť v prírode a učiť v prírode. Dokonca aj deti v materskej škole, pokiaľ to počasie dovolí, si zoberú karimatku, deku a idú oddychovať k jazeru. Je to pre nich neskutočný balzam na dušu," hovorí riaditeľ.

— Foto: Archív: ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

— Foto: Archív: ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

— Foto: Archív: ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

— Foto: Archív: ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

Škola má aj ekologický charakter a dbá na ochranu životného prostredia

„Vzdelávanie smerujeme aj k chápaniu a vnímaniu klimatickej zmeny. Na škole máme vybudovanú sieť klimatických adaptačných opatrení na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie na zavlažovanie. Túto vodu nepúšťame do kanalizácie, ale naopak, dostáva sa do pôdy, ale aj do atmosféry, čím sa spomaľuje otepľovanie. Momentálne ročne zachytíme vyše milión litrov dažďovej vody," prezradil Michal.

Na škole majú taktiež prvú exteriérovú vertikálnu záhradu na Slovensku, taktiež provensálsku, bylinkovú, japonskú záhradu, záhradu - horskú lúku so skalkou i rozárium.