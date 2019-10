Naj učiteľ Slovenska robí cez víkendy výlety pre žiakov a rodičov, lebo cez týždeň na deti nemajú čas

Klaudia Fiolová

BRATISLAVA 10. októbra - Výnimočné úsilie Petra Palla zo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej odmenila odborná porota ocenením Učiteľ Slovenska 2019. Vďaka jeho vlastnej vyučovacej metóde, ktorú vyvinul, a vďaka iným mimoškolským aktivitám, sa mu podarilo získať toto vzácne ocenenie. Jeho vyučovacia hodina sa líši od tej klasickej aj tým, že deti používajú modernú technológiu a aj iné inovácie. „Veľa ľudí si myslí, že deti sú stále za tabletmi a niektorí rodičia sa aj báli, že sa ich deti nenaučia ani písať. Moja hodina je ale kombinovaná. Niektoré dni máme napríklad úplne bez techniky,“ vysvetľuje pre Dobré noviny učiteľ. Na začiatku dňa nesmie v jeho triede chýbať ranný rituál, počas ktorého si každý jeden žiak povie, čo ho trápi. „Musia sa hneď ráno vyrozprávať počas ranného kruhu. Bez toho by to nešlo. Inak by si prepájali svoje myšlienky cez vyučovanie a nevedeli by sa sústrediť,“ hovorí Peter Pallo.

Inovácie Petra milujú deti v škole — Foto: Archív: Peter Pallo

Deti spievajú na jeho hodinách pri harmonike a majú hostí cez skype

„Deti udržia pozornosť max. 10 minút počas vyučovania, preto musím aktivity obmieňať. Raz máme rozcvičku a inokedy im zahrám na harmonike,“ rozpráva učiteľ o svojich metódach. Deti majú možnosť pripojiť sa na vyučovaciu hodinu aj cez Skype. Táto technika je tu pre žiakov v prípade, že musia byť kvôli prevencii ešte doma, ale už sa cítia zdravé. Aj rodičia sa potešia, keď prídu domov z práce a ich deti majú spravené úlohy a vedia všetko o učive. „Žiaci z domu môžu s nami písať aj diktát. Dieťa si ho píše súbežne s triedou a potom mi diktát ukáže na webkameru, kde si to odfotím a vyhodnotím,“ vysvetľuje Peter Pallo.

Každá generácia detí je iná a líši sa aj správaním voči učiteľom

„Každý semester, keď k nám deti prichádzajú, sú živšie a akčnejšie. Čo je dôležité ale povedať je to, že sú citlivejšie. Výchova detí sa mení a ony niekedy prichádzajú do školy až také premotivované, že si neuvedomia autoritu,“ vysvetľuje Peter Pallo. Niekedy sa tak vytráca úcta, a preto prvá vec, ktorú by si mal učiteľ vybudovať, je rešpekt. Učiteľ Slovenska si preto chce vytvoriť vzťah nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi. „Je veľmi dôležité vyjsť z formálneho prostredia. Raz do roka organizujem aj víkendový pobyt na chate, kde prídu rodičia aj s deťmi. Počas tohto víkendu sa deti viac odviažu, ale čo je najhlavnejšie, deti môžu tak tráviť viac času s rodičmi. Deti si vážia, že rodičia si nájdu čas na takéto spoločné rodinné výlety,“ spomína Peter Pallo.

Deti v jeho triede majú interaktívne vyučovacie hodiny a užívajú si aj spoločné výlety — Foto: Archív: Peter Pallo

Aj napriek pracovnému nasadeniu musí mať Peter aj druhú prácu, aby uživil svoju rodinu

Vláda prednedávnom schválila zvyšovanie miezd učiteľov. Podľa slov učiteľa to ale v praxi vyzerá úplne inak. „Zvýšenie platov učitelia v skutočnosti vôbec nepociťujú. Síce sa zvýšia platy, ale v praxi to znamená, že vláda znižuje odpracované roky v tabuľkách a znižuje príplatky za triednictvo. V mojej výplatnej páske to teda reálne vyzerá tak, že teoreticky budem mať zvýšený plat v hrubom o 100€, ale keď mi ubrali príplatok za triednictvo a znížili tabuľky za odpracované roky, som na takej istej sume, akú som mal aj predtým,“ povedal pre Dobré noviny Peter Pallo, ktorý zároveň tvrdí, že ak sa chce niekto stať učiteľom na Slovensku, musí to byť pre neho v prvom rade koníček a nie zárobková činnosť. On sám musí mať pri tom aj iné aktivity a druhú prácu, aby uživil svoju rodinu.