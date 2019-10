Klaudia Fiolová

Dnes o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní 50 rokov hľadali ich prvú spoločnú fotku. Po rokoch ju náhodou zazreli v reklamnom spote

Ich prvé stretnutie na svetoznámom hudobnom festivale bolo zachytené a oni o tom ani nevedeli. Manželský pár sa po 50 rokoch dožil veľkého prekvapenia.

Ich prvé stretnutie zachytili na festivale a po 50 rokoch sa čudovali, že existuje o tom záber — Foto: Twitter@ride_snake

BETHEL, NEW YORK 9. október - Legendárny americký festival Woodstock bol rajom hipisákov a tých nadšencov hudby, ktorí si chceli užívať život. V roku 1969 sa zúčastnilo tohto svetoznámeho festivalu skoro pol milióna ľudí z celého sveta. Práve medzi nimi boli aj Judy a Jerry Griffin. Slovo dalo slovo a práve toto podujatie ich dalo dokopy. Dnes tvoria manželský pár a po 50 rokoch sa dočkali veľkého prekvapenia. Ich prvá spoločná fotka sa objavila vo videu Woodstock, ktoré bolo zverejnené pri príležitosti 50. výročia festivalu. Ich príbeh obletel celý svet. Zamilovaná dvojica porozprávala ich zaujímavý životný príbeh pre magazín People.

Dvojica sa stretla vďaka tomu, že Judy sa cestou na festival pokazilo auto

Cestou na preslávený festival sa jej pokazilo auto. Keďže sa tam chcela dostať, zvolila si ten najrýchlejší spôsob, aký jej vtedy napadol. Začala stopovať autá. Práve Jerry bol ten, kto jej zastavil. On sám priznal, že predtým ešte nikdy žiadnemu stopárovi nezastavil. Išlo ale o peknú slečnu, ktorá sa tiež chystala na festival, tak si myslel, že to dopadne dobre. Pre dvojicu to nakoniec dopadlo nad očakávania. „Bolo to pre mňa veľmi nezvyčajné. Hlavne, keď som uvidel krásnu mladú ženu, ktorá sa s nami chcela zviezť na festival. Ona mala pokazené auto a ja som mal ešte akurát miesto v aute. Nemohla to byť náhoda," spomína Jerry v rozhovore pre magazín People. Ich prvá spoločná cesta na festival prerástla v lásku, neskôr v manželstvo a dnes majú spolu 2 synov a 5 vnúčat.

Ich manželstvo trvá už viac ako 50 rokov

Jerry a Judy si tak sadli, že hneď po festivale sa rozhodli, že začnú spoločný život. Nečakali dlho ani so svadbou a krátko po Woodstock festivale sa vzali. Tomu sa povie láska na prvý pohľad.

Doteraz ľutovali, že nemajú žiadnu spomienku na prvé stretnutie

Po rokoch si pár uvedomil, že nemajú žiadnu fotografiu z ich prvého spoločného festivalu. Bol to pre nich nepochybne jeden z najdôležitejších dní v živote. „Obidvaja sme mali fotoaparáty, ale ani jednému z nás nenapadlo, že by sme sa mohli spoločne aj odfotiť," prezradil Jerry. Po 50 rokoch sa stalo niečo nečakané. Jedného dňa dostali správu od rodinného známeho, ktorý im poslal odkaz na video. Bola to upútavka k pripravovanému videu, ktoré spomína na legendáry festival. Práve v tomto krátkom zábere vidno dvojicu, ako sa skrýva pod spoločnou dekou pred dažďom. „Poznali sme sa menej ako 48 hodín, keď nás odfotili," hovorí manžel s úsmevom. Judy taktiež prezradila, že boli do seba zahľadení už vtedy, keď spoločne rozkladali stan. Od toho momentu sú spolu a oslavujú krásne výročie svadby.