Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Renáta Názlerová: Som tučibomba odmalička. Poznámky na môj zovňajšok mi nemôžu ublížiť

Energická moderátorka si zo svojho vzhľadu nikdy nič nerobila a hoci je na očiach verejnosti, chce sa prezentovať prácou a nie postavou. U ľudí vyvoláva dôveru a neznámi ju oslovujú kvôli tomu, aby jej vyrozprávali svoje životné príbehy.

BRATISLAVA 7. októbra - Renátu Názlerovú poznajú diváci najmä vďaka relácii Súdna sieň, kde stvárňuje nebojácnu advokátku. Stala sa inšpiráciou pre mnohé ženy a svojimi postojmi motivuje ľudí okolo seba. Svoje skúsenosti a príbehy zhmotnila v niekoľkých knižkách, ktoré vydala. Okrem toho sa venuje aj mediátorstvu, vďaka ktorému pomáha ľuďom spoločne nájsť riešenie ich sporov. Pre portál Dobré noviny porozprávala o svojich zážitkoch počas natáčania a aj o tom, ako sa nehodlá zmeniť kvôli nikomu.

Nehodlá sa meniť kvôli nikomu

„Je to smutný obraz tejto doby, že sa ľudia zameriavajú na to, čo nie je podstatné. Ja ale na rozdiel od iných žien, ktoré sú pri tele a kedysi boli štíhle, mám tú výhodu, že ja som tučibomba odmalička. Takže mne poznámky na zovňajšok nemôžu ublížiť," hovorí skúsená žurnalistka. Najviac ju trápi práve to, keď vidí, ako sa ženy nevedia vyrovnať so svojím zovňajškom. Podľa jej slov by sa niekto mal zmeniť len vtedy, ak to chce sám kvôli sebe. Ak niekto nemôže zmeniť svoj vzhľad, nemal by byť kvôli tomu nešťastný. „Vždy ma prekvapuje ako negatívny sebaobraz, teda negatívne hodnotenie samých seba, dokáže poškodzovať ľuďom kvalitu ich života a vzťahov," vysvetľuje Renáta.

„Režiséri ma najprv nechceli obsadiť do roly právničky“

„Zo začiatku mal jeden z režisérov výhrady k môjmu pôsobeniu na televíznej obrazovke. Paradoxne ale nie preto, že mám nadváhu, ale naozaj len jemnú," smeje sa televízna právnička. Najprv ju nechceli do tejto roly obsadiť kvôli jej hlasu, ktorý sa im zdal veľmi hlboký a príjemný. Rola energickej právničky jej ale sadla úplne perfektne. Sama sa podieľa aj na písaní scenárov. Všetky príbehy, ktoré diváci videli, sú reálne. „Veľa ľudí si myslí, že niektoré spory sú vymyslené, lebo dramaturgovia si vyberajú aj bizarné príbehy. Ale všetky námety napísal sám život," prezrádza Renáta.

Renátu poznajú mnohí práve vďaka relácii Súdna sieň. Foto: Facebook/Renáta Názlerová - oficiálna stránka

„Už dávno neplatí klišé, že žena, ktorá je tučná, nie je krásna a ktorá je krásna, nemôže byť múdra."

Veľa žien Renátu oslovuje a dostáva mnoho pozitívnych komentárov. „Veľmi ma mrzí, že sme v dnešnej dobe schopní človeka zničiť nevhodnými komentármi na jeho adresu. Stáva sa to dokonca aj v dôverných rodinných kruhoch, kde sú častokrát ženy spochybňované práve ich mužmi," vysvetľuje mediátorka. V správach sa Renáty ženy dopytujú nielen o rady, ale zdieľajú s ňou aj to, ako ich inšpirovala. „Jedna dáma mi napísala: Renátka, ja vám ďakujem. 20 rokov trpím pri manželovi, ktorý mi vyčíta každé jedno sústo, ktoré doma zjem. Vôbec si neverím, chodím ako šedá myš. Ale dnes po prečítaní vašej knihy som sa tak naštartovala, že si dávam sukňu a lodičky a budem sa v mojom tele cítiť konečne dobre," opisuje pozitívne emócie, ktoré vyvolala vďaka svojej knižke.

Televíznu právničku oslovujú ľudia nielen na ulici, ale všade, kde sa zjaví

Ľudia ju zastavujú aj na ulici, len aby sa s ňou porozprávali. „Ľudia majú pri mne takú túžbu vyrozprávať mi ich príbehy. Nestáva sa mi to len na ulici. Napríklad na letisku ma oslovila pani a kráčala so mnou, ťahala svoje kufre pri mne, až kým sme neprešli cez všetky kontroly. Taktiež v nemocnici, kde som bola napojená na prístrojoch a sestričky naokolo mi rozprávali ich životné príbehy. Ja som bola v polo-komatickom stave, ale snažila som sa ich vypočuť a povedať k tomu niečo zmysluplné " spomína obľúbená moderátorka.

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore s Renátou Názlerovou.