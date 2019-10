Klaudia Fiolová

Včera o 20:35 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovák, ktorý pracoval pre Gotta: Karel nerozlišoval medzi prezidentom a upratovačkou, ľudí si vážil rovnako

Známy moderátor mal tú česť, aby spoznal hudobnú legendu aj zblízka. Jeho manažérom bol 7 rokov a na veci, ktoré sa pri ňom naučil, doteraz spomína.

BRATISLAVA 2. októbra - Božský hlas z Prahy, maestro Karel Gott pôsobil na hudobnej scéne skoro šesť dekád a úspech tohto výnimočného umelca prerástol hranice československej a dnes českej hudobnej scény. Moderátor Richard Vrablec mal tú česť, že pre neho mohol pracovať. Sedem rokov mu robil manažéra. Zážitky a nezabudnuteľné spomienky s umelcom porozprával pre portál Dobré noviny.

Na prvé stretnutie s Karlom Gottom veľmi rád spomína, bolo to totiž veľmi nezvyčajné stretnutie

„Mal som len 22 rokov, keď som pri prvom stretnutí pristúpil ku Karlovi Gottovi a povedal mu, že musím dodržať slovo voči mojej mame a babke. Sľúbil som im, že keď sa s vami stretnem, tak vám rozbijem hubu. Všetci boli z tejto mojej vety zhrození, ale on sa usmial a opýtal sa ma na dôvod,“ spomína Richard. Dôvod bol ten, že ako malý chlapec musel pozerať jeho koncert každé Vianoce namiesto obľúbených rozprávok. Táto veta v umelcovi tak zarezonovala, že po fotení prišiel za Richardom a porozprávali sa. Vtedy mu prezradil, že je nadaný maliar a chce, aby ho ľudia spoznali aj z tejto stránky. Aj táto informácia pomohla neskôr Richardovi v tom, aby sa stal manažérom hudobnej legendy.

Richardovi Vrablecovi zostali na Karla Gotta mnohé spomienky, ale načil sa vďaka nemu najmä úcte k ľuďom. Foto: adn

Počas dlhých rokov sa mu podarilo speváka bližšie spoznať

Pre Karla Gotta boli najdôležitejší jeho fanúšikovia a nerobil medzi ľuďmi rozdiely. „Bol veľmi priateľský a mal nesmierne rád ľudí. Stále mi zdôrazňoval, že fanúšikovia tú nie sú pre nás, ale my sme tu pre nich. Preto bolo pre neho dôležité, aby im venoval veľa času,“ rozpráva moderátor. Richard má veľa spomienok práve na to, ako sa Gott dlhé hodiny venoval fanúšikom, rozprával sa s nimi a ochotne pózoval pred fotoaparátom.

Spevák venoval Richardovi Vrablecovi odznak s vlastnou podobizňou. Foto: adn

Aj napriek tomu, že to bola hudobná legenda, nemal žiadne hviezdne maniere

Hoci by možno mnoho ľudí pri spevákovi svetového kalibru očakávalo, že má hviezdne maniere, Karel ich nikdy nemal. Vždy hovoril, že charakter človeka spoznáte podľa toho, ako sa správa k ľuďom, od ktorých nič nepotrebuje. „On bol stelesnením pokory. Jediné, čo vyžadoval, bolo to, aby na hotelovej izbe, kde mal prespať, nebola klíma. Ale to nebol z jeho strany hviezdny manier, skôr sa bál o svoje hlasivky,“ rozpráva Richard. Karel nemal problém sadnúť si hoci aj do dodávky, keď ho tá bezpečne doviezla do cieľa.

Spevák mal obrovský dar nielen v hlase, ale aj v tom, ako sa správal k ľuďom

Bez ohľadu na to, či bol dotyčný prezident, alebo čašníčka. „Počas jednej návštevy v Bratislave sme boli v reštaurácii, kde Karla zaujala čašníčka práve tým, že mu povedala, že pre ňu je dôležitý každý zákazník, bez ohľadu na to, či je známy. Tento prístup sa mu tak zapáčil, že jej nechal vysoké sprepitné a pri odchode jej povedal veľmi dôležitú vec. Ľudia sú len ľudia, treba ich milovať.“ Mnohonásobného držiteľa Zlatého slávika poznali a uznávali ľudia nielen v Česku a na Slovensku, ale po celom svete. Aj ľudia z Japonska ho poznali a oslovovali kvôli autogramu.

Karel Gott na svoju šesťdesiatku venoval Richardovi Vrablecovi víno, ktoré má Vrablec vypiť až po spevákovej smrti, aby oslávil jeho život. Na fľaši limitovanej edície je vygravírovaný spevákov autogram. Foto: adn

Od maestra Gotta sa Richard naučil mnoho vecí

Medzi ne patri aj dochvíľnosť a to, že sa človek nemá zbytočne rozčuľovať: „Bol to človek, od ktorého sa mnohí mohli učiť. Málokedy som ho videl niečo riešiť s hnevom.“ Najviac sympatické bolo na spevákovi podľa Richarda práve to, že každému človeku, ktorý bol v jeho blízkosti, pomáhal rásť. Nešiel cez ľudí, ale naopak, pomáhal im ísť dopredu a podporoval ich. Neskôr tak mal podporu aj u tých, čo ho časom predbehli.