Austrálsky pár uchvátilo Slovensko. Ich cestovateľské video zaujalo státisíce ľudí na celom svete

Cestovateľské blogy sú veľmi populárne na svete a aj vďaka nim sa ľudia inšpirujú pri výbere destinácií na výlety.

Austrálsky pár bol zo slovenskej prírody očarení — Foto: YouTube

BRATISLAVA 21. septembra - Každé cestovanie má svoje pozitíva. Človek väčšinou navštívi nepoznané miestá a spozná kultúru iných národov. Práve tieto poznatky inšpirovali aj austrálsky pár, ktorý si založil cestovateľský blog. Jedného dňa si povedali, že cestovanie je to, čo ich napĺňa a radi by priniesli ľuďom nielen krásne zábery z ciest, ale aj rady a tipy na výlety. Ich blog je vo svete veľmi populárny a množstvo milovníkov cestovania už inšpirovali k navštíveniu rôznych krajín. Ich nedávna zastávka bola práve na Slovensku, kde navštívili niektoré mestá a z celého poznávacieho zájazdu vzniklo krásne video, ktoré poukazuje na to, že Slovensko má svoje unikátne a krásne čaro.

Prečo ste si vybrali práve Slovensko ako vašu ďalšiu zastávku?

Neskutočne sa nám na Slovensku páčilo a vo vašej krajine sme zažili nezabudnuteľné okamihy. Nevideli sme ešte všetko, takže určite sa plánujeme vrátiť. Hlavný dôvod našej návštevy bol práve ten, že sme chceli navštíviť krajinu, kde naši známi a priatelia predtým neboli a sme veľmi radi, že sme sa rozhodli práve pre Slovensko.

Austrálsky pár navštívil najkrajšie miesta na Slovensku — Foto: Archív: Flying The Nest

Čo sa vám u nás najviac páčilo?

Najviac asi práve tá krásna príroda. Kamkoľvek sme sa na Slovensku vybrali, všade sme stretli skôr tamojších, ktorí boli tiež na výlete. Bolo super stretnúť obyvateľov a tiež to, že mestá neboli preplnené turistami. Ak by sme si mali vybrať jedno miesto, ktoré sa nám najviac páčilo, určite sa obidvaja zhodneme, že to boli Vysoké Tatry. Tie hory a príroda sú neskutočné.

Ktoré miesta ste navštívili?

Navštívili sme Bratislavu, Bojnice, Oravský hrad, Vysoké Tatry, Spišský hrad, Dobšinskú ľadovú jaskyňu a Zvolen.

Na výlet po Slovensku sa vybrali autom — Foto: Archív: Flying The Nest

Aké odporúčania by ste dali zahraničným turistom ?

Aby si požičali auto a okrem Bratislavy navštívili aj iné očarujúce miesta. My sme našli cestu, ktorá bola pre turistov jednoduchá. Čo sa týka požičovne áut, jedla a ubytovania, so všetkým sme boli spokojní a nevieme si náš pobyt vynachváliť. Rozprávali sme sa aj s miestnymi obyvateľmi aj napriek tomu, že nie každý mal perfektnú angličtinu, boli veľmi milí a nápomocní.

Video, ktoré zverejnili na Youtube má už vyše 150 000 videní a množstvo pozitívnych odoziev. Veríme, že tak, ako uchvátilo svet, očarí aj vás.