30 percent Slovákov každý mesiac nakupuje oblečenie, aj keď ho nepotrebuje

BRATISLAVA 11. septembra - Módny priemysel a trendy v oblečení sa menia každým rokom. V spojení s módnymi reťazcami sa čoraz častejšie začína diskutovať o záchrane planéty a o tom, aké dopady má tento priemysel na našu planétu. Fenomén rýchlej módy a meniace sa módne vychytávky spôsobili to, že čím ďalej tým viac oblečenia sa vyhadzuje. Štatistiky hovoria o tom, že viac ako polovica Slovákov má plný šatník, ale napriek tomu stále „nemá čo na seba“. Poštová banka v prieskume, ktorý vypracovala v spolupráci so spoločnosťou 2muse, skúmala zvyky Slovákov v otázke módy. Zo vzorky 519 respondentov až 53 % opýtaných uviedlo, že má problém s výberom oblečenia, pretože ho nevedia správne kombinovať, a tak si pravidelne dokupujú nové kúsky.

V tomto začarovanom kruhu plnom plytvania sa točia viac ženy ako muži, a najmä mladí ľudia do 24 rokov. Jeden Slovák vyhodí ročne v priemere 4 – 12 kíl šatstva. Aj toto alarmujúce číslo inšpirovalo zamestnancov Poštovej banky k tomu, aby obmedzili veľké plytvanie oblečením. O potrebe trvalej udržateľnosti sa diskutuje aj v módnom priemysle. Je potrebné si uvedomiť, koľko človek naozaj potrebuje a minimalizovať nadbytok.

Viac ako 38 % ľudí vymetá obchody raz štvrťročne a až takmer tretina z nás raz mesačne. K mesačnej frekvencii nákupov sa priznali prevažne ženy, najmä vo vekovej skupine 35 – 44 rokov. Dvaja z desiatich chlapov kupujú oblečenie raz za pol roka,“ hovorí hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Nie však každý však vyhadzuje nepotrebné oblečenie. Mnohí ľudia ho darujú svojim príbuzným, alebo odovzdávajú na rôzne zberné miesta. V zahraničí sa teší veľkej obľube aj tzv. UPcyklovanie, čo znamená, že nepotrebné kúsky zo šatníka si ich majiteľ prerobí na nové oblečenie. Tomu sa ale u nás venujú len 2 % populácie. Viaceré módne značky nielen za hranicami, ale aj u nás sa zapájajú do projektov, kde sa oblečenie recykluje. Dostáva tak druhú šancu a nájde si nového majiteľa, ktorý „nechcené kúsky" využije. Aj zamestnanci Poštovej banky sa zapojili do podobnej iniciatívy.

Pri príležitosti zrušenia pracovných uniforiem, venujú svoje rovnošaty na dobrú vec. „Hneď po zrušení dress code sme zorganizovali zbierku oblečenia. Dokopy sa nám podarilo vyzbierať až 526 dobrých kúskov, z ktorých vznikla kolekcia s rovnomenným názvom „Dobro sa nosí“. Kúsky kolekcie si od 12. 9. 2019 môže ktokoľvek zakúpiť v predajni NOSENE,“ upresňuje hovorkyňa banky. Celý výťažok z predaja bude venovaný nadanému študentovi vysokej školy, ktorého rodina sa ocitla v ťažkej finančnej situácii. Oblečenie pôjde nielen na predaj, ale aj na recykláciu.

Z viac ako 180 kúskov oblečenia sa vyrobia napr. autosedačky, obaly na notebooky alebo nákupné tašky. Misiou Poštovej banky je meniť postoj Slovenska k peniazom a aj oblečenie by sme mali nakupovať s rozumom, neplytvať peniazmi na módne výstrelky, správať sa ekonomicky a vďaka tomu i ekologicky. Banka dala svojim ľuďom možnosť, aby sa i do práce obliekali pohodlne a zároveň s rešpektom k životnému prostrediu, lebo „Dobro sa nosí“.

Dobro sa nosí v Nosene

Dobro sa nosí, a to doslova. Do práce, do školy, či len tak na bežný deň. Poštová banka v spolupráci s Nosene pripravila podujatie, na ktorom má každý šancu uloviť si kúsky zo špeciálnej kolekcie „Dobro sa nosí“. Kúsky z tejto kolekcie pochádzajú zo šatníkov zamestnancov Poštovej banky, ktorí sa rozhodli dať oblečeniu druhú šancu. Všetky šaty, blúzky, košele či saká ale, aj tričká tak ani náhodou neskončia v smetiaku. Práve naopak, môžu sa hodiť práve vám! Celý výťažok z predaja poputuje šikovnému študentovi. Jeho rodina sa ocitla vo finančných ťažkostiach, a tak si na štúdium musí zarábať on sám. Nositeľmi dobra sa môžete stať aj vy, stačí si vybrať z kolekcie Dobro sa nosí.

Kedy?

Štvrtok, 12. september 16:00 - 19:00

Kde?

Nosene, Obchodná 48, 811 06 Bratislava

Viac sa dozviete na stránke podujatia.