Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní 7 vecí, ktoré robia inteligentní ľudia. Nájdete sa v nich aj vy?

Inteligentní ľudia majú podľa vedcov podobné správanie.

Skvelý zmysel pre humor je jedným znakom inteligencie — Foto: Pexels

LONDÝN 6. septembra - Niektorí ľudia tvrdia, že s inteligenciou sa človek už narodí. Nie je to ale v každom prípade pravda. Inteligencia sa môže dediť, ale aj časom získať. Štúdie potvrdzujú to, že okolie má veľký vplyv na ľudí a na ich mozgovú aktivitu a zistilo sa, že inteligentní ľudia majú podobné správanie a majú veľa spoločného. Prinášame vám zoznam činností, ktoré podľa odborníkov inteligentní ľudia robia.

Nestarajú sa do iných ľudí

Klebety a ohováranie sú činnosti, ktoré inteligentní ľudia zďaleka obchádzajú. Nestarajú sa o to, čo sa deje v živote iných ľudí. Riadia sa výrokom „Ži a nechaj žiť." Podľa najnovších štúdií sú inteligentní ľudia šťastnejší, ak sú sami so svojimi myšlienkami. Nie sú to samotári, len potrebujú priestor aj na vlastné myšlienky.

Inteligentní ľudia potrebujú priestor na vlastné myšlienky, zvyčajne sa nestarajú do iných ľudí a len zriedkakedy ohovárajú. Foto: Pexels

Majú skvelý zmysel pre humor

Ľudia, ktorí vedia odľahčiť každú situáciu a rozosmejú svoje okolie, majú nepochybne veľký dar. Sú to géniovia, ktorí majú užasnú schopnosť kreativity nájsť humor v každom dni. Podľa vedcov majú títo kreatívni a vtipní ľudia väčší predpoklad byť aj inteligentnými. Napríklad herečka Lisa Kudrow, ktorú každý pozná zo seriálu Priatelia ako Phoebe Buffay, má IQ 154. Bežní ľudia pritom majú IQ medzi 85-115.

Počúvajú veľmi často hudbu

Každý počúva z času na čas hudbu, ale ľudia, ktorých často vidíte so slúchadlami, patria pravdepodobne medzi tých inteligentnejších. Štúdie tvrdia, že nielen ľudia, ktorí vedia hrať na nejakom hudobnom nástroji, ale aj tí, ktorí vystavujú svoje uši častému prívalu hudby, sú inteligentnejší. Nie je ale hudba ako hudba. Ľudia s vysokým IQ preferujú hudbu bez vokálov a spevu. Najradšej počúvajú len príjemné melódie a rytmy.

Pracujú šikovne, ale nie tvrdo

Inteligentní ľudia nesedia vkuse nad knihami a nepracujú celý deň. Ak dostanú nejakú úlohu, chcú ju vyriešiť čím skôr a pokiaľ ide o čas aj čo najefektívnejšie. Niektoré štúdie poukazujú aj na to, že tí, ktorí sú lenivejší a majú menej pohybu, sú bystrejší. Inteligentní ľudia majú svoj mozog neustále zamestnaný, a preto si v porovnaní s ostatnými vyžadujú menej fyzickej aktivity.

Niektoré štúdia tvrdia, že inteligentnejší ľudia neholdujú cvičeniu a sú celkovo lenivejší. Foto: Pexels

Vždy hľadajú odpovede

Inteligentné mysle sú zvedavé. Hľadajú odpovede na každú jednu otázku a nedajú si pokoj, kým nerozlúštia každú hádanku. Podľa jednej štúdie je zvedavosť a túžba dozvedieť sa viac jasným znakom inteligencie.

Vedia si priznať chybu

Jedným znakom inteligencie je aj to, že si ľudia vedia priznať chyby a poučiť sa z nich. Ľudia majú sklon veriť, že to, čo tvrdia je pravdivé a ten druhý sa mýli. K tomu, aby niekto pochopil názor toho druhého a priznal si chybu, treba mať vysoko funkčný mozog.

Jedia čokoládu

Vedci dospeli k tomu, že pravidelná konzumácia čokolády zlepšuje fungovanie mozgu. Milovníci čokolády sú tak bystrejší a šikovnejší. Majú taktiež lepšiu pamäť a vedia lepšie uvažovať.